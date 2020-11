Drei neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Eisenberg. Ein weiteres positives Testergebnis in medizinischer Einrichtung. 14 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamtes des Saale-Holzland-Kreises sind der Behörde am Sonntag drei weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Darunter sei ein Fall, der im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in einer medizinischen Einrichtung getestet wurde. Damit sind in der Einrichtung 7 Patienten Covid-19-positiv getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.