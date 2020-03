Am Montagabend gab es den ersten bestätigten Fall von Corona-Virus im Saale-Orla-Kreis und damit in Thüringen.

Erster Fall von Corona-Virus in Thüringen

Wie Landrat Thomas Fügmann gegen 20.30 Uhr mitteilte betrifft es einen Mann aus der Orlasenke, der in Südtirol Ski fahren war. Er befindet sich in einem Krankenhaus der Region zur Behandlung. Es handelt sich laut Landratsamt um einen 57-Jährigen.

Schleizer Landrat beruft Krisenstab ein

Der Saale-Orla-Kreis hat nach eigenen Aussagen einen Krisenstab einberufen und erste Maßnahmen ergriffen. Das Gesundheitsamt ermittelt dabei intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten.

Auch in Sachsen und Brandenburg wurde erstemal das Corona-Virus nachgewiesen. In Sachsen gehörte der Mann zu einer Gruppe von Busreisenden, die aus Italien zurückgekehrt waren. In Brandenburg kam ein Mann ebenfalls von einer Reise aus Südtirol zurück. Alle Infos zum Corina.-Virus in Deutschland und der Welt lesen Sie im Liveblog

