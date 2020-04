Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus in Gera

In Gera hat es den ersten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Stadt am Dienstagabend auf Nachfrage erklärte, habe das SRH Wald-Klinikum Gera eine verstorbene 86 Jahre alte Person gemeldet, die positiv auf das Virus getestet worden sei. Mehr war dazu am Dienstagabend zunächst nicht zu erfahren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

