Fünf neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Am Wochenende sind im Saale-Holzland-Kreis fünf neue Corona-Infektionsfälle festgestellt geworden.

Im Saale-Holzland-Kreis hat es am Wochenende fünf neue Corona-Fälle. Das hat das Landratsamt am Montag mitgeteilt. Mit diesen Neuinfektionen ist die Gesamtzahl der aktiven Fälle auf neun gestiegen. In Quarantäne befinden sich laut Kreisverwaltung derzeit 48 Kreisbewohner. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.