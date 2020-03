Gera meldet ersten bestätigten Coronavirus-Fall

Bei dem ersten Corona-Erkrankten in Gera handele es sich um einen Urlaubsrückkehrer aus einem Corona-Risikogebiet (Symbolbild).

Gera. Das Gesundheitsamt der Stadt Gera hat am Mittwoch den ersten Fall des neuartigen Corona-Virus bestätigt.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Mittwoch den ersten Fall des neuartigen Corona-Virus in Gera bestätigt. Bei dem Erkrankten handele es sich um einen Urlaubsrückkehrer aus einem Corona-Risikogebiet.

Die betroffene Person befinde sich in häuslicher Quarantäne. Laut Gesundheitsamt habe sich der Betroffene vorbildlich verhalten, sich umgehend nach Rückkehr aus dem Urlaub in Quarantäne begeben und den Kontakt zu anderen Personen vermieden. Zudem setzte sich der Erkrankte aufgrund vorhandener Symptome sofort mit dem Gesundheitsamt der Stadt Gera in Verbindung.

Das Geraer Gesundheitsamt hat damit begonnen, mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Bisher seien nur die vier Mitreisenden getestet worden. Die Tests bei zwei weiteren Geraern fielen bereits negativ aus, die beiden anderen Personen kämen demnach aus anderen Bundesländern und stünden mit ihren zuständigen Gesundheitsämtern in Kontakt.

Kurz bevor die Quarantäne bei den betreffenden drei Personen aus Gera aufgehoben werden könne, werden die Personen erneut getestet, teilt das Gesundheitsamt mit. Der Krisenstab der Stadt Gera hat sich unterdessen getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen und zu koordinieren.

