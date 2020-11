Infektion bei Computertechniker legt Landratsamt Hildburghausen fast lahm

Wie prekär die Corona-Lage im Landkreis Hildburghausen mittlerweile ist, das kann Landrat Thomas Müller (CDU) an einem Fall aus dem eigenen Haus skizzieren: Wegen eines infizierten Mitarbeiters, „ist uns jetzt der halbe IT-Bereich ausgefallen“. Eigentlich hätten sich alle Kollegen des erkrankten Mitarbeiters in Quarantäne begeben müssen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Doch damit die Abteilung, der gerade in Pandemie-Zeiten essenzielle Bedeutung zukommt, nicht komplett dichtmachen muss, hat die Verwaltungsspitze entschieden, „die Kontaktpersonen, die keine Symptome haben, weiter arbeiten zu lassen. „Denn wenn die IT nicht mehr mitspielt, dann wird es sehr gefährlich“, so Müller.

Dann könnte zum Beispiel auch das Gesundheitsamt, das mit der Kontaktnachverfolgung und der Quarantäne-Kontrolle alle Hände voll zu tun hat, kaum mehr arbeiten. Ohne die Unterstützung aus anderen Fachbereichen des Landratsamtes kämen die 15 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes indes schon längst nicht mehr hinterher: Innerhalb der Verwaltung sind in den vergangenen zweieinhalb Wochen 44 weitere Beschäftigte zeitweise umgesetzt worden, um zu helfen. Das bekämen aber auch die Bürger zu spüren, die nun länger auf den Führerschein, die Kfz-Zulassung oder den Wohngeldbescheid warten müssten.

Müller: Auch Führungskräfte machen seit Tagen nichts anderes als Corona

Außerdem leistet die Bundeswehr seit Ende Oktober mit sechs Soldaten Amtshilfe – „und auch wir Führungskräfte machen seit Tagen nichts anderes als Corona“, sagt der Landrat. Er ziehe den Hut vor seiner Belegschaft, die auch die Wochenenden durcharbeite. Bis vergangenen Montag habe es das Team noch geschafft, Schritt zu halten und „jeden Fall, der am Tag neu reinkam, bis zum Abend hinsichtlich der Kontaktverfolgung zu bearbeiten. Am Dienstag hatten wir dann das erste Mal zwölf Überhänge“. Bei den Quarantäne-Bescheiden liege die Behörde inzwischen drei bis fünf Tage zurück.

Thomas Müller findet deshalb, dass das Land mehr tun und noch härtere Regelungen treffen müsste. „Wenn solche Zahlen längere Zeit im Raum stehen, dann würde ich erwarten, dass das Gesundheitsministerium aktiv wird. Aber bis jetzt sind vor allem wir aktiv geworden“, sagt der Hildburghäuser Landrat. So habe er selbst eine Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz erlassen, um das Infektionsgeschehen in den Kindergärten in den Griff zu bekommen: Stand Freitag waren neben einer Grundschule drei Kitas dicht (Stufe rot), für drei Kitas galten die Stufe gelb und Quarantäneeinschränkungen.

Infektionsgeschehen hat sich in die Fläche verteilt

Zugespitzt hatte sich die Situation im Landkreis Hildburghausen vor allem nach zwei privaten Feiern im Oktober. Seither sind keine konkreten Hotspots mehr auszumachen, vielmehr hat sich das Infektionsgeschehen in die Fläche verteilt. Seinen ersten Corona-Fall hatte der Landkreis im Süden des Freistaats am 20. März, seinen 100. erst am 13. Oktober. „Wir waren“, sagt Landrat Müller“, „in der Regel coronafrei“.

Nach dem 23. Oktober kamen dann innerhalb kürzester Zeit mehr als 300 Fälle hinzu, Stand Freitag gab es 303 aktiv positive Fälle. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, stieg an diesem Tag auf 250.