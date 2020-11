Bislang war der Saale-Orla-Kreis bei den nachgewiesenen Corona-Infektionsfällen im unteren statistischen Bereich. Doch jetzt widerspiegelt sich auch an Saale und Orla das bundesweite Infektionsgeschehen. Der erste Inzidenz-Grenzwert ist am Mittwoch deutlich überschritten worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auf der Fallzahlenkarte des Robert-Koch-Instituts war der Landkreis bis zum Dienstag fast noch ein „weißer Fleck“, während sich ringsherum alles zunehmend rot gefärbt hatte. Das Ausbruchsgeschehen blieb weitgehend ruhig, die Infektionsketten konnten durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in den meisten Fällen nachverfolgt werden. Das könnte jetzt zunehmend schwieriger werden. Am Mittwoch gab es gleich 13 neue Infektionsnachweise.

Infektionsketten kaum nachvollziehbar

„Außer im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in einem Seniorenheim in Triptis beziehungsweise einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schleiz gab es im Saale-Orla-Kreis noch keine derart hohe Zunahme innerhalb eines Tages“, verdeutlicht das Landratsamt und räumt ein: „Die Infektionsquellen sind kaum noch nachvollziehbar. Lediglich drei der 13 Neuinfektionen lassen sich klar zuordnen. In den übrigen Fällen ist die Ursache entweder unbekannt oder wird noch ermittelt.“ Anderenorts sei dies bereits Normalität, für den Saale-Orla-Kreis jedoch bedeute dies eine neue Situation.

Räumlich verteilen sich die positiv getesteten Menschen praktisch über das komplette Kreisgebiet. Die sieben Frauen und sechs Männer der neuen Infektionsfälle stammen aus dem Einzugsgebiet von Bad Lobenstein, Gefell (4), Neustadt (2), Pößneck (3), Rosenthal am Rennsteig, Saalburg-Ebersdorf und Schleiz.

Durch nun 34 Neuinfektionen innerhalb einer Woche klettert die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis auf 42,5 und damit über den unteren Grenzwert von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner. Eine zusätzliche Verschärfung der Corona-Regeln für den Saale-Orla-Kreis wird es aufgrund der derzeit ohnehin strengen Maßnahmen jedoch nicht geben, teilte die Kreisverwaltung mit.