20 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz in Gera auf 141,7 gestiegen

In der Stadt Gera gab es erneut Corona-Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen, teilte der Krisenstab mit. Mit Stand Donnerstag befinden sich mehr als 360 Schüler und Lehrer folgender Schulen in Quarantäne: SBBS Wirtschaft/Verwaltung „Eduard Amthor“, SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik, private Fachschule für Wirtschaft und Soziales, Goethe-Gymnasium, Integrierte Gesamtschule, 4. Regelschule, Hans-Christian-Andersen-Grundschule, Zabelgymnasium, Freie Gemeinschaftsschule Grundig Akademie. In den Kindertagesstätten befinden sich mehr als 150 Kinder und Erzieher in Quarantäne. Corona-Blog: Eingeschränkter Betrieb von Schulen ab Dezember – Redkordwert in Hildburghausen mit eigener Farbe beim RKI

Betroffen sind die Einrichtungen Grashüpfer und Sonnenkäfer sowie die Häuser „Am Negisbach“ und Storchennest. Die letzten beiden sind aktuell geschlossen. (Anmerkung: Die Angaben können abweichend sein von denen auf der Internetseite des Thüringer Bildungsministeriums)

Das Gesundheitsamt und der Krisenstab der Stadt Gera arbeiten momentan daran, die neuen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 25. November vorzubereiten. Daraus geht unter anderem hervor, dass Schüler, die als Kontaktperson eines Infizierten gelten, nur noch fünf Tage in Quarantäne gehen müssen und mit einem negativen Schnelltestergebnis am letzten Quarantänetag im Anschluss wieder zur Schule gehen dürfen.

Insgesamt gibt es in Gera 20 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 185. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 768. Insgesamt 556 Personen gelten als genesen, 27 sind verstorben.