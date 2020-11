Corona-Infektionsgeschehen: Jena dringt auf früheren Ferienstart

Jena. Mit der Bitte, dass die Weihnachtsferien einige Tage eher beginnen, wendet sich die Stadtverwaltung an den Ministerpräsidenten. Jenas Gesundheitsamt braucht eine Atempause.

Der Freistaat soll beim Ministerpräsidenten-Treffen am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin darauf dringen, dass die Weihnachtsferien einige Tage eher beginnen. Diese Bitte hat die Stadtverwaltung in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten, den Staatskanzlei-Chef und die Sozialministerin formuliert.