Im Altenburger Land sind momentan 53 Personen am Coronavirus erkrankt. Fünf Menschen müssen aktuell stationär im Klinikum Altenburger Land versorgt werden; eine davon auf der Intensivstation. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das teilt das Landratsamt am Mittwoch, 21. Oktober, mit. Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis ist seit Dienstag dieser Woche um 14 Personen gestiegen. Damit liegt der aktuelle Inzidenz-Wert mit 45,86 Infektionen auf 100 .000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen deutlich über der ersten kritischen Marke von 35. Angesichts dessen soll am Donnerstag der Verwaltungsstab des Kreises zusammen treten und weitere Maßnahmen beraten. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich nachweislich 168 Menschen mit dem Virus infiziert, 111 gelten als genesen. Vier Menschen starben bislang.

Im Seniorenwohnpark Rositz war es am vergangenen Samstag zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Im Rahmen von Tests sämtlicher Bewohner und Angestellten wurden inzwischen positive Testergebnisse bei acht Bewohnern und drei Mitarbeitern aus dem Servicebereich der Einrichtung bestätigt.

Die betroffenen Bewohner seien derzeit auf ihren Zimmern isoliert. Die positiv getesteten Mitarbeiter sowie sechs weitere Kontaktpersonen befänden sich in häuslicher Quarantäne.