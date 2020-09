Die ersten Tests bei Kontaktpersonen in Jena fielen negativ aus.

Nach Corona-Fall in Jenaer Pflegeheim: Alle Bewohner negativ getestet

Die am Freitag gemeldeten Corona-Infizierten in Jena – eine Pflegekraft sowie ein Friseur – haben bislang keine weiteren Personen angesteckt. Die ersten Tests fielen negativ aus. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen bei den Bewohnern des Pflegeheimes, die im direkten Kontakt zur Pflegekraft standen, in einigen Tagen nochmals Abstriche vorgenommen werden.