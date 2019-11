Neues Geraer Reha-Zentrum soll im Juli 2020 starten

Aktuell wird im Erdgeschoss des neuen ambulanten Reha-Zentrums des SRH Wald-Klinikums der Estrich eingebaut. Der zehn Millionen teure Neubau mit 3700 Quadratmetern Nutzfläche entsteht hinter den beiden Parkhäusern und hat seinen Platz vor dem Strahlenzentrum am Waldesrand. „Wir liegen im Plan“, sagt Bernd Schinhammer, der sich um Bau und Technik im Klinikum kümmert. Das betreffe die Bauzeiten ebenso wie das Budget. Anfang Juli 2020 soll das Zentrum den Betrieb aufnehmen.

Vor einem Jahr, Anfang November 2018, war Spatenstich für den Neubau, der die Reha-Abteilung des Gesundheitstreffs Impuls (GTI) in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße ersetzen soll. Heute werden dort ausschließlich orthopädische Patienten behandelt. 40 sind es gleichzeitig, erzählt Geschäftsführer Klaus Stöckel. „Im Neubau können wir dann 100 Tagespatienten parallel betreuen. Wir rechnen mit 60 Patienten, die nach orthopädischen Eingriffen zu uns kommen und mit je 15 bis 20 Patienten, die neurologische und psychosomatische Krankheiten haben“, erklärt der GTI-Chef. „Wir sind damit die erste Einrichtung in Mitteldeutschland, die alle drei Indikationen in einem Objekt ambulant betreut“, unterstreicht der 60-Jährige. Dafür sei der Mitarbeiterstamm in den zurückliegenden anderthalb Jahren schon auf 40 aufgestockt worden. Bis zu zehn neue Therapeuten sollen noch dazu kommen. Auch zwei weitere zu den bisher drei Ärzten würden benötigt, um Untersuchungen und Behandlungen zu den neu dazukommenden Krankheitsbildern möglich zu machen. Sie sollen im zweiten Obergeschoss des Neubaus ihre Arbeitsräume bekommen.

Die Funktionen lassen sich auf der Baustelle schon erkennen. Im Erdgeschoss ist rechts vom großen Foyer ein Therapiebecken mit einer Wasserfläche von 52 Quadratmetern eingebaut. Das in der Wolf-Straße misst 35 Quadratmeter. Zwei große Kursräume und der Bereich für die Mitarbeiter sind hier vorgesehen. Tür an Tür liegen im ersten Obergeschoss die Therapieräume. Wer sie betritt, hat unweigerlich den Blick in den Lichthof. Er soll eine Kletterwand erhalten und hat wie das gesamte Gebäude auch einen dreieckigen Zuschnitt. Eine Pfosten-Riegel-Fassade aus naturbelassenem Lärchenholz um den Hof ist der Hingucker. Die Glasscheiben fehlen noch, ebenso jene gigantischen Glaselemente in den Kursräumen auf dieser Ebene, die den Blick in den Wald frei geben.

In der dritten Etage ist jetzt noch sichtbar, was den Bau ausmacht. Der Werkstoff Holz. „Das fasziniert mich“, sagt Klaus Stöckel staunend. Das Zentrum ist ein Holzständerbau, in den naturbelassene Dämmstoffe eingeblasen werden. Auch die Außenfenster, deren Einbau begonnen hat, sind aus Holz und Teile der Fassade selbst auch. „Das macht das Bauen teuer“, antwortet Bernd Schinhammer auf die Frage nach den hohen Kosten. Auch die Schwimmbadtechnik und die schon erwähnten großen Glasflächen führt er als Gründe an. Die Winterbaubeheizung, die in den Baukosten geplant war, wird installiert. So können die Ausbaugewerke wie die Trockenbauer, Heizungs- Lüftungs- und Sanitärtechniker und die Elektriker ihr Werk tun.

Neben dem Neubau sollen 50 Parkplätze angelegt werden. „Bis zu 60 Prozent der Patienten werden mit dem Fahrdienst aus einem Umkreis von 25 Kilometern geholt“, erklärt Stöckel. Der heutige Geschäftsführer hatte das GTI vor 24 Jahren als Sportclub gegründet. Später kam die Reha dazu. 2013 verkaufte er an das SRH Wald-Klinikum. Mit dem Umzug nächstes Jahr soll der Name GTI erlöschen. „Es wird ein Nachnutzungskonzept für die Dr. Friedrich-Wolf-Straße geben“, sagt Stöckel. Doch das ist der zweite Schritt. Die meisten Kunden werden nicht ins Akutkrankenhaus fahren, um Sport zu machen“.