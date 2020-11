Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Donnerstag neun neue Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter 100. Auf der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts erscheint der Landkreis nun in der Farbe Orange (50 bis 100 Fälle) anstatt in Rot. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Neu infiziert haben sich laut Kreisbehörde sechs Frauen und drei Männer. Vier der Fälle betreffen die Region Südliches Saaletal, zwei das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen. Das Gesundheitsamt habe weitere 61 Test veranlasst. Derzeit seien 119 aktive Fälle im Saale-Holzland-Kreis bekannt, davon werden 13 Patienten stationär behandelt. 463 Fälle sind beendet. Seit März haben sich in der Region 582 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befänden sich noch 386 Personen in Quarantäne. Laut Thüringer Gesundheitsministerium liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Saale-Holzland bei 94 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.