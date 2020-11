Rund 90 Schüler positiv auf Corona getestet

Seit Beginn des aktuellen Schuljahres Ende August wurde bei etwa 90 Schülerinnen und Schülern in Thüringen eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen. Das geht aus jüngsten Zahlen hervor, die dem Bildungsministerium vorliegen. Daneben seien innerhalb dieses Zeitraums auch 12 Pädagogen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Etwa 245.000 Schüler besuchen die 978 Schulen im Freistaat. Rund 20.000 Lehrer unterrichten dort. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog

Seit den Sommerferien waren den Ministeriumsangaben zufolge etwa 80 Schulen von zeitlich begrenzten Einschränkungen und Einzelmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durch die Gesundheitsämter betroffen - 7 Schulen wurden geschlossen.

Thüringer Corona-Sonderverordnung gilt: Regelbetrieb an Schulen stößt auf Kritik

In der Pandemie hat Thüringen an Schulen und in Kindergärten ein Ampelsystem eingeführt. Grün bedeutet Regelbetrieb, bei Gelb gelten erste Einschränkungen, zum Beispiel abwechselnder Unterricht in der Schule und zu Hause. Rot bedeutet in der Regel, dass betroffene Einrichtungen schließen müssen.

Angesichts der zuletzt auch im Freistaat heftig gestiegenen Infektionszahlen hat das Bildungsministerium aber bereits geltende Corona-Regeln an den Schulen nach den Herbstferien etwa verschärft, ohne grundsätzlich für alle Schulen die Ampel auf Gelb zu stellen.

Unter anderem können sich Schüler und Lehrer mit Risikomerkmalen für einen besonders schweren Krankheitsverlauf vom Präsenzunterricht befreien lassen. Voraussetzung dafür ist, dass ihre Schule in einem Landkreis oder einer Stadt liegt, wo innerhalb von sieben Tagen der Wert von 50 nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten wird. Zudem wurden etwa Klassenfahrten für die Zeit des für November angekündigten Teil-Lockdowns abgesagt.

Weiterhin gelten bereits bestehende grundsätzliche Vorgaben zum Infektionsschutz an Schulen. Dazu gehört etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulgebäuden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann - insbesondere beim Raumwechsel in den Pausen. Eine Maskenpflicht im Unterricht gibt es dagegen nicht.

Auch in Kindergärten gelten nach den Ferien verschärfte Regeln. So soll etwa in den Einrichtungen unter anderem häufig gelüftet und etwa auf gruppenübergreifende Aktivitäten verzichtet werden. Zudem sollten Eltern zeitlich versetzt ihren Nachwuchs in die Kitas bringen oder von dort abholen.