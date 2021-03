Diskussionspapier: Warum es Saalfeld-Rudolstadt besonders hart traf

Der traumhafte Winter, hier oberhalb von Gräfenthals Ortsteil Meernach, konnte manches zudecken. Die grundlegenden Konflikte aber bleiben bestehen und werden durch die Corona-Krise sogar noch verstärkt - so die Erkenntnis Göttinger Sozialforscher.

"Wie überlebt das Gemeinwohl in Zeiten der Pandemie?" ist Thema einer soziologischen Spurensuche von Göttinger Wissenschaftlern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, deren Ergebnisse jetzt als vierseitiges Diskussionspapier vorliegen. Darin kommen Sarah Herbst, Maike Simmank und Berthold Vogel zu der Erkenntnis, dass die langanhaltende Corona-Krise die Polarisierung der lokalen Gesellschaft befördert und bestehende Spaltungen verhärtet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog