Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigt auf neuen Höchstwert

Mit 135,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen hat die Inzidenz am Montag einen Höchstwert im Kreis Saalfeld-Rudolstadt erreicht. Das geht aus Angaben des Robert-Koch-Instituts zur Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland hervor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Zahl ergibt sich auch aus 118 weiteren Personen, die jetzt positiv auf das Virus getestet wurden. Da 68 Personen aus der Quarantäne entlassen wurden, liegt die Zahl der aktiven Fälle damit bei 143. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 37 Personen in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.

Im Bereich des Thüringer Bildungsministeriums weist die Corona-Ampel aktuell zwei Einrichtungen als „Rot“ aus. Geschlossen wurden – jeweils wegen bestätigter Infektionen – die Grundschule Probstzella (bis auf Weiteres) und die Kindertagesstätte „Am Goldfischteich“ in Saalfeld (voraussichtlich bis zum 27. November). Einschränkungen beim Betrieb gibt es in der Stufe „Gelb“ mit Stand vom Montag für die Regelschulen in Gräfenthal, Unterwellenborn, Rudolstadt und Neusitz, die Grundschulen Katzhütte, Kamsdorf und Dittrichshütte, die Fröbel-Gemeinschaftsschule in Rudolstadt, die Gymnasien in Königsee und Rudolstadt und die Kita „Sonnenland“ in Saalfeld.