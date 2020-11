Saalfelder Bestatterin beklagt Umgang mit Corona-Toten

Zehn Menschen sind bis dato im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am Corona-Virus SARS-CoV-2 gestorben. Dafür, wie nach dem Corona-Tod mit den Betroffenen verfahren wird, gibt es nach Auskunft der Thüringen-Kliniken genaue Richtlinien. Die Saalfelder Bestatterin Bettina Velke empfindet diese aber als zu streng, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion erläuterte. Insbesondere die Abschiednahme der Angehörigen gestalte sich bei einem Corona-Toten als schwierig bis unmöglich. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Sie atmen nicht mehr, wie sollen sie Aerosole bilden?“

Eine am Corona-Virus verstorbene Person hat Bettina Velke bis dato bestatten müssen. Die Person sei in den Thüringen-Kliniken gestorben; übergeben wurde sie an ihr Bestattungsinstitut „in zugeschweißter Folie“. Darüber ist die Bestatterin nicht glücklich: „Da fehlen mir die Worte!“ Sie sei „relativ schockiert“. Nicht einmal beim Fuchsbandwurm oder bei Tuberkulose werde auf diese Weise bestattet. Aus ihrer Sicht sei der luftdichte Foliensack „nicht notwendig“. Bettina Velke: „Wie soll man sich bei einem Verstorbenen anstecken?“ Die Bestatter wüssten sich zu schützen, sie berührten ohnehin eine Leiche nie ohne Handschuhe. Und Aerosole entstünden auch nicht: „Sie atmen nicht mehr, wie sollen sie Aerosole bilden?“

Der Hintergrund der Entrüstung Bettina Velkes: Ein Corona-Toter ist in einem Plastiksack auf Grund von Feuchtigkeit sehr bald „nicht mehr präsentabel“. Zwar akzeptiere sie, dass eine Aufbahrung bei einem Corona-Toten nicht möglich ist. Doch auch ein von den Mitarbeitern für die Angehörigen angefertigtes letztes Foto, sonst Standard bei ihr, sei nicht mehr möglich. Und so auch keine Abschiednahme über das nun garantiert nicht infektiöse letzte Foto, so Bettina Velke.

Die Thüringen-Kliniken Saalfeld erklären ihr Vorgehen

Die Thüringen-Kliniken Saalfeld erklären auf Anfrage zu dieser Thematik: Patienten, die mit einem positivem Coronanachweis versterben, müssen nach Paragraf 6 des Infektionsschutzgesetz (IfSG) dem Gesundheitsamt gemeldet werden, so Kliniken-Sprecher Stephan Breidt. Und weiter: „Die Bestatter müssen zur Abholung ihre mitgebrachte Schutzkleidung tragen. Der Verstorbene wird durch die Bestatter direkt auf Station abgeholt und in einem flüssigkeitsdichten Leichensack transportiert. Sollte kein Bestatter beauftragt sein oder andere Gründe vorliegen, dass der Verstorbene in eine Kühlzelle der Thüringen-Kliniken gebracht wird, werden ebenso flüssigkeitsdichte Leichensäcke verwendet.“

Der Kliniken-Sprecher weiter: „Die bei uns verwendeten Leichensäcke haben Reißverschlüsse zum sicheren Verschließen (und auch problemlosen Wiederöffnen). Es handelt sich um Standardmodelle, wie sie auch vom Bestatter für infektiöse Leichen vorgehalten werden.“ Die Thüringen-Kliniken haben am Standort Saalfeld drei Kühlzellen, die ausschließlich für infektiöse Verstorbene freigehalten werden.

Der Sprecher: Luft entweicht beim Bewegen der Leiche

Die Thüringen-Kliniken handelten entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) und des Bundesverband Deutscher Bestatter e. V. Zum Einwand der Saalfelder Bestatterin erklärt Kliniken-Sprecher Breidt: „Natürlich atmet der Verstorbene nicht mehr aktiv aus, beim Bewegen einer Leiche, die sich nicht in einer Hülle befindet, entweicht aber selbstverständlich noch die in den Atemwegen verbliebene Luft, gelegentlich tritt Flüssigkeit aus Mund und Nase. Dies begründet die Schutzempfehlungen des RKI beim Umgang mit infektiösen Leichen.“

Der Saalfelder Bestatter Dietmar Irrgang musste indes noch keinen Corona-Toten beerdigen. Aber: „Wir wissen, wie wir mit einem Corona-Toten umgehen müssen.“ Basis dafür seien die Empfehlungen des RKI. Müsse ein Corona-Toter von zu Hause oder aus einem Heim abgeholt werden, erfolge die Einsargung vor Ort und das auf diese Weise: Der Verstorbene werde in ein Laken gewickelt, dass mit Desinfektionsmittel getränkt ist. Dann werde die Leiche in einen verschließbaren Foliensack gelegt. Irrgang: „Wir müssen dafür Verständnis haben.“ Es gehe auch um den Eigenschutz der Bestatter, denn „für die Lebenden darf nur die geringstmögliche Gefahr ausgehen“. Zur Abschiednahme durch die Angehörigen sagt Irrgang: „Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, wo das leider nicht geht.“