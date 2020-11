Es gibt sechs neu gemeldete Infektionsnachweise im Saale-Orla-Kreis. Damit bleibt das Pandemiegeschehen im Saale-Orla-Kreis weiterhin überschaubar. Beunruhigend ist indes, wo sich die Infektionsherde in gleich fünf dieser Fälle befanden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Als das Corona-Infektionsgeschehen im Frühjahr seine erste Hochphase erreichte, waren es nicht zuletzt medizinische Einrichtungen, die die Fallzahlen nach oben trieben“, blickt die Gesundheitsbehörde des Landkreises zurück. Sowohl bei Patienten als auch bei Beschäftigten ließen sich zahlreiche Ansteckungen mit dem Corona-Virus Sars-Cov-2 auf dortige Infektionsherde zurückführen. „Seither ist es in diesem Zusammenhang eher ruhig geworden“, heißt es in einer Mitteilung. Vereinzelte Fälle traten demnach zwar auch seit den Sommermonaten gelegentlich auf, „gebündelt waren die Neuinfektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern des Saale-Orla-Kreises aber nicht mehr auf medizinische Einrichtungen zurückzuführen“.

Standorte außerhalb des Landkreises

Bis jetzt. Gleich fünf der sechs gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis fußen nach Kenntnisstand des Fachdienstes Gesundheit auf Behandlungen in Kliniken, was Amtsarzt Torsten Bossert dazu bewegt, von einem „eigenartigen Tag“ zu sprechen. Was vor allem auch daran liege, dass jene fünf Ansteckungen nicht einem Corona-Ausbruch in einer bestimmten Einrichtung zuzuordnen seien, sondern sich auf gleich drei Klinik-Standorte verteile. Allesamt befänden sich „in verschiedenen Himmelsrichtungen jenseits der Kreisgrenze“. Genaue Standortangaben werden nicht gemacht.

Kontakt mit positiv getestetem Mann

Die sechste gemeldete Neuinfektion lässt sich höchstwahrscheinlich auf den Kontakt mit einem bereits positiv getesteten Mann zurückführen. Räumlich verteilen sich die neuen Corona-Fälle laut Kreisverwaltung auf die Einzugsgebiete von Rosenthal am Rennsteig, Gefell, Neustadt (2) und der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg (2).