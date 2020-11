Von einer „sehr stabilen und überraschend ruhigen Lage“ wird seitens der Kreisverwaltung bei der Pandemiesituation am Wochenende im Saale-Orla-Kreis gesprochen. Zum Montag sind vier neue nachgewiesene Infektionen bekanntgeworden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Am Wochenende vor Inkrafttreten der bundesweit einheitlich verschärften Pandemie-Regeln ließ das Corona-Virus Sars-Cov-2 das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis noch einmal ein wenig durchschnaufen“, ist der aktuellen Mitteilung des Landratsamtes zu entnehmen. Wurden vor Wochenfrist noch elf Neuinfektionen auf einen Schlag gemeldet, durfte Amtsarzt Torsten Bossert nach diesem Wochenende von einer sehr stabilen und überraschend ruhigen Lage sprechen.

Drei rumänische Saisonarbeiter betroffen

Drei der vier neu gemeldeten Infektionen würden die Gesundheitsbehörde fast nur auf dem Papier beschäftigten. Dabei handelt es sich demnach um drei rumänische Saisonarbeitskräfte, von denen einer bereits in die Heimat zurückgekehrt ist. Der vierte neue Fall betrifft einen Mann aus der Einheitsgemeinde Remptendorf. „Hier konnte die Infektionsquelle noch nicht ermittelt werden“, die die Mitteilung.

Bürgerservice per Telefon

Abseits des rein gesundheitlichen Aspekts beschäftige auch die aktuelle Rechtslage zahlreiche Menschen. Mit dem Inkrafttreten der neuen Thüringer Corona-Sonderverordnung, in der die deutschlandweit abgestimmten Regeln niedergeschrieben sind, reaktivierte das Landratsamt Saale-Orla seine im Frühjahr eingerichtete Rufnummer für den Bürgerservice. Die telefonische Nachfragemöglichkeit soll dabei helfen, möglichst alle Unklarheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Rechtslage aus der Welt zu schaffen. Erreichbar ist das Bürgertelefon von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, unter 03663/48 88 88. Schriftliche Anfragen können zudem per E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.