Intendant Steffen Mensching zum Lockdown: Besser als Russisch Roulette

Der Intendant des Rudolstädter Theaters, Steffen Mensching, hat Verständnis gegenüber dem ab 2. November beginnenden Corona-Lockdown geäußert, der insbesondere viele Kulturschaffende wirtschaftlich treffen wird. Im Anschluss an die Premiere des Kinderstücks „Rumpelstilzchen“ in Rudolstadt erklärte Mensching am Samstag, der Corona-Virus sei eine „höhere Gewalt“, der nun entgegen getreten werden müsse. „Wenn man Kontaktbeschränkungen will, muss man die Kontakte nun für vier Wochen reduzieren.“ Das Ziel des Teil-Lockdowns sei einfach dieser: „Die Leute sollen zu Hause bleiben.“

Der auch als Schauspieler und Schriftsteller bekannte Theaterintendant erklärt, von ihm komme keine Kritik an den von Bund und Ländern beschlossen Corona-Regelungen für die kommenden vier Wochen. Es sei „viel besser, nun auf die Bremse zu treten, als in unregulierte Zustände zu gelangen.“ Steffen Mensching: „Vorsicht ist besser als Russisch-Roulette zu spielen!“ „Rumpelstilzchen“ in Rudolstadt lässt auch ältere Herzen höher schlagen Die Premiere von „Rumpelstilzchen“ des Rudolstädter Theaters am Samstag in der Regie von Kristine Stahl war die letzte vor dem Kultur-Lockdown. Die weiteren Aufführungstermine im November - unter anderem auch im Meininger Hof in Saalfeld - wurden ausgesetzt. Der Meininger-Hof-Chef Tobias Fritzsche erklärte am Samstagabend, er hoffe darauf, dass diese im Dezember nachgeholt werden können. Die Rumpelstilzchen-Inszenierung nach dem Märchen der Gebrüder Grimm besticht durch Modernität und eine gute Besetzung. Entstanden ist eine schnelle Fassung für Kinder ab fünf Jahren, die unkompliziert in ihren Bann schlägt, keine Langeweile aufkommen lässt und durch Liebenswürdigkeit und witzige Regie-Einfälle auch ältere Herzen höher schlagen lässt.