Test oder nicht Test? Das ist nicht nur in Pößneck die Frage

Derzeit sind im Saale-Orla-Kreis in diversen pädagogischen Einrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, immer wieder einzelne Klassen, Gruppen und Mitarbeiter in Quarantäne. Vieles erinnert an den Lockdown im Frühjahr, von flächendeckenden Schließungen der Lernanstalten kann keine Rede sein. Damit werden Eltern und betreuende Angehörige deutlich besser entlastet. Allerdings ergeben sich dadurch viele Fragen rund um den Quarantäne-Status der Kinder, wie eine Diskussion von Eltern in den sozialen Medien vor wenigen Tagen zeigte. Denn für 63 Schüler und 12 Beschäftigte der musikalischen Grundschule in Pößneck-Ost gilt seit diesem Montag: Daheim bleiben! Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Auf großes Unverständnis stößt der Umstand, dass ein Schulkind die eigenen vier Wände nicht verlassen dürfe, vielleicht noch den Garten besuche dürfe, aber Angehörige desselben Haushalts, wie Geschwister oder Eltern, sich ohne Einschränkungen bewegen dürfen. Arbeit, Freunde, Kita und Einkaufen. „Das Kind in Quarantäne gilt als Kontaktperson zu einer auf Covid-19 positiv Getesteten“, erklärt Alexander Hebenstreit, Pressesprecher des Landratsamts Schleiz. Familienangehörige gelten als Kontakt zum Kontakt. Die Gefahr einer Ansteckung der übrigen im Haushalt Lebenden werde als gering eingeschätzt. Da halte sich das Landratsamt an die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut (RKI).

Faustregel lautet: Quarantäne geht vor Test

Melanie Haase beschäftigt sich nun mit Häkeln, sie ist positiv auf Covid-19 getestet worden und befindet sich häuslicher Quarantäne. Foto: Melanie Haase

Mancher fragte sich auch, wenn mein Kind in Quarantäne ist, müsste es dann nicht auch getestet werden? Auch hier beruft sich der Pressesprecher auf Vorgaben. Das RKI habe da seine Strategie gewechselt: „Quarantäne geht vor Test“, nennt Hebenstreit die Faustregel. Zwar wären bei dem Infektionsgeschehen, wie dem an Schulen, eine Testreihe angeraten, aber es gelte individuell abzuwägen. Besonders in Hinblick auf den sprunghaften Anstieg an diesem Wochenende.

„Mit den momentanen Tests ist das beauftragte Labor am Limit“, weiß der Sprecher. Es werde zwar im Allgemeinen mehr auf Covid-19 getestet als im Frühjahr, aber größere Reihen, also Schulklassen, Kindergartengruppen, Seniorenheime und so weiter, wären trotzdem schwerlich möglich. Vorrang haben Personen, die Symptome zeigen, wie zum Beispiel Fieber oder Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns. Wie bei Melanie Haase, Schulbegleiterin in der Grundschule in Pößneck-Ost. Sie sei nun doppelt betroffen, wie sie sagt. Ihre Tochter ist eines der Kinder, für die die Quarantäne angeordnet wurde. Haase selbst weiß seit Samstag, dass sie positiv ist.

„Ich bin allerdings seit einer Woche krankgeschrieben, wegen eines Schnupfens. Am Donnerstag war’s damit vorbei, dann kam der Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns dazu“, erzählt sie am Telefon. Ihre Hausärztin testete sie. Das Ergebnis ist positiv. Sie beschreibt den Krankheitsverlauf als milde, „gestern aß ich eine Orange und fragte meinen Freund, ob sie süß oder sauer ist. Er meinte sauer“, sagt sie lachend. Das sei zwar blöd, aber sie könne gut damit leben. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin, der es wesentlich schlechter gehe, schätze sie sich glücklich. „Meine Kollegin hat Fieber, liegt komplett flach. Ich kann häkeln für meinen Nebenerwerb, kann meine Tochter beim Home-Schooling betreuen.“

Auch wenn ihre Situation sich von anderen betroffenen Eltern in der Pößnecker Grundschule unterscheidet,

Melanie Haases Tochter macht Home-Schooling. Foto: Melanie Haase

sei Haases Quarantäne voraussichtlich am 30. November beendet. Aber: „Komisch, bei meinem Freund und meiner Tochter erst am 5. Dezember, also nach vierzehn Tagen. Bei mir sind es nur zehn, obwohl wir alle in einem Haushalt leben.“ Beide sind nicht getestet.

Isoliert von Kind und Partner – in einer Wohnung kaum möglich

Eigentlich solle sie isoliert von Lebensgefährte und Tochter in ihren eigenen vier Wänden leben, das sei aber alles andere als einfach. Melanie Haases Schwester, welche auch an derselben Schule arbeitet, sei als eine ihrer Kontaktpersonen nun auch in Quarantäne, aber nur bis zum 28. November. „Ich musste meine Kontakte nur über die vergangenen drei Tage angeben, hatte aber mit meiner Schwester eine Woche zuvor letztmalig Kontakt“, erzählt sie über die Unterschiede.

Und wie ist das mit der Versorgung, da alle drei in Quarantäne sind? „Wir haben keine Bekannten in der Nähe“, sagt sie, aber: „Die Frau vom Gesundheitsamt, mit der ich telefoniert habe, wohnt nicht weit von uns weg. Sie erklärte sich bereit, zwei Mal in der Woche für uns einzukaufen“, sagt sie anerkennend und dankbar.