Unterschiedliche Quarantäne-Anordnungen in Jena und Saale-Holzland in Kritik

Weht der Geist der Kleinstaaterei vergangener Zeit wieder durch die Amtsstuben? Diese Frage stellt sich Thomas Borngräber aus Großlöbichau. Hintergrund sind unterschiedliche Quarantäne-Anordnungen, bei denen sein Kind anders behandelt wurde als seine Klassenkameraden. Und das nur, weil sie wenige hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt im Saale-Holzland-Kreis wohnen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sein Sohn besucht die Ganztagsschule „SteinMalEins“ in Jena, die am 12. November wegen eines Corona-Falls geschlossen werden musste. Alle Schüler und Lehrer hatten sich in Quarantäne zu begeben, am Folgetag erfolgten Corona-Tests, berichtet er. Am 14. November meldete sich das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises bei ihm und erklärte, für sie zuständig zu sein, weil eben nicht der Infektionsort, sondern der Wohnort entscheidend ist. Die Quarantäne-Anordnung wurde bis zum 20. November für seinen Sohn und seine Frau datiert.

Kurios aber: Am 17. November, als die negativen Test-Ergebnisse für die Beteiligten vorlagen, habe das Jenaer Gesundheitsamt die Quarantäne für alle Schüler und Pädagogen aufgehoben. „Nur für einen gilt die Aufhebung nicht“, sagt Borngräber. Für seinen Sohn.

Einzelfall-Entscheidung der Stadt Jena

Es geht ihm hier nicht um die Länge der Quarantäne, er versteht die Maßnahmen. Aber warum handeln die Gesundheitsämter unterschiedlich, obwohl es um die gleiche Schule geht? „Das muss man doch auf einen Nenner bringen, um ein besseres Verständnis in der Bevölkerung zu schaffen“, sagt er.

Auf Nachfrage im Landratsamt und bei der Stadt Jena verweisen beide Behörden auf die gleichen Vorgaben, um Quarantäne anzuordnen: auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die sieht eine vierzehntägige Quarantäne vor, gerechnet ab dem letzten Tag des Kontaktes zur infizierten Person. Kontaktpersonen können in diesem Zeitraum noch infektiös sein. Negative Tests heben die Quarantäne daher nicht auf, sagt Stefanie Braune, Sprecherin der Stadt Jena.

Warum ist das im betreffenden Fall aber passiert? „Wir haben uns bei dem Fall – nach einer ausführlichen Nutzen-Risiko-Abwägung – anders entschieden, als es aktuell noch durch das RKI vorgegeben wird“, sagt die Stadtsprecherin auf Nachfrage.

Folgefälle an Schule blieben aus

Da ein Lehrer positiv getestet wurde, habe das Gesundheitsamt die Schule als Cluster gebündelt behandelt. Kontakte konnten nicht sicher nachvollzogen werden. Weil es aber keine Folgefälle gab – die Tests danach waren alle negativ – entließ man Kinder und Lehrer bereits an Tag 9 aus der Quarantäne. Also, so die Argumentation, zwei Tage später als die „mittlere Inkubationszeit“ betrage. Diese beschreibt laut RKI die „typische“ Zeitspanne zwischen Infektion und dem Auftreten von Erkrankungssymptomen.

Ansonsten betont die Stadt allerdings, abseits von derartigen Einzelfällen 14 Tage Quarantäne für Kontaktpersonen erster Ordnung anzuordnen. Wie es auch die Kollegen im Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises tun, die wiederum für den Sohn von Thomas Borngräber entschieden.

Lässt sich das Vorgehen der Ämter nicht prinzipiell besser koordinieren? „Bei der aktuell hohen Anzahl von Fällen können derartige Einzelabsprachen allein aus Kapazitätsgründen nicht gemacht werden“, sagt die Stadtsprecherin, um im Nachsatz zu erklären: In Einzelfällen ist eine Absprache sicherlich auch möglich.

Lange Wartezeiten bis zum Testergebnis

Aufgrund der hohen Fallzahlen stoßen auch die Testkapazitäten an ihre Grenzen. Von Lehrern und Eltern aus mehreren Schulen im Kreis war zuletzt zu hören, dass Testergebnisse teilweise erst nach vier bis fünf Tagen bekanntgegeben werden. Am Kreis-Gesundheitsamt liege das nicht, schreibt Claudia Bioly, Sprecherin des Landratsamtes. „Sobald der positive Befund in unserem Gesundheitsamt vorliegt, wird der Betroffene informiert – auch am Wochenende (bis 20 Uhr).“

Der Kreis nutze zur Testauswertung vorrangig das Landeslabor in Bad Langensalza, aber auch noch weitere Labore in Jena, Altenburg und sogar in Weiden in der Oberpfalz. Hausärzte nutzten ebenfalls eine Vielzahl von Laboren für die von ihnen veranlassten Tests. Thüringenweit stiegen zwar in den vergangenen Wochen die Kapazitäten für Corona-Tests: So konnten Anfang November etwa 9500 Tests pro Tag ausgewertet werden. Doch die Fallzahlen steigen – und damit auch die auszuwertenden Proben. Zuletzt waren es 46.000 Proben pro Woche in Thüringen.

