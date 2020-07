Die Stadt Jena warnt eindringlich davor, in Risikogebiete wie Albanien einzureisen.

Weiterer Reiserückkehrer in Jena positiv auf Corona getestet

Der Jenaer Fachdienst Gesundheit meldet einen weiteren Infizierten. Der Mann ist aus Albanien zurückgekehrt und wurde am Flughafen in Frankfurt abgestrichen. Nach seinem positiven Testergebnis wurden für ihn, seine Frau und sein Kind Quarantäne angeordnet. Weitere Kontaktpersonen wurden bisher nicht ermittelt. Der Erkrankte klagt lediglich über leichte Symptome. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In diesem Zusammenhang wird eindringlich vor der Einreise in Risikogebiete abgeraten. Eine aktuelle Liste der betroffenen Länder ist auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts zu finden.

Erst am Samstag war bekanntgeworden, dass es in der Saalestadt einen neuen Corona-Fall gibt. Es handelt sich um einen in Jena gemeldeten Studenten. Dieser befindet sich gerade im europäischen Ausland. Dort wurde er positiv auf das Virus getestet.

