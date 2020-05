Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (58). Man kennt ihn aus Krimis, den Pathologen, den Gerichtsmediziner, der an Leichen herumschnippelt um herauszufinden, woran der Mensch denn nun gestorben ist. Das gewinnt auch bei den Todesfällen in Coronazeiten an Bedeutung. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht derzeit acht Forschungsvorhaben auf dem richtigen Weg zu einem Impfstoff - sogar früher als befürchtet.