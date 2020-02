In der Nacht zum Montag ruhte der Bahnverkehr in Ostthüringen.

Kritik an DB Regio und Erfurter Bahn wegen Komplett-Aus bei Orkan

Sturmtief Sabine hat zu erheblichen Behinderungen im Thüringer Bahnverkehr geführt. Allerdings kritisieren der Landesverband Pro Bahn und der Verkehrsclub Deutschland, dass auch flächen­deckend Züge auf Strecken ausgefallen sind, die gar nicht gesperrt waren. Neben der Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio hatte auch die Erfurter Bahn in der Nacht von Sonntag auf Montag den Betrieb eingestellt. „Wir haben volles Verständnis für begründete Vorsorgemaßnahmen, die dem Schutz von Mensch und Material dienen. Aber über all dem darf der Fahrgast nicht ins Abseits geraten“, sagt Olaf Behr, Landesvorsitzender von Pro Bahn in Thüringen.

Seinen Angaben zufolge hatte Schienennetzbetreiber DB Netz in der Nacht nur eine reduzierte Geschwindigkeit angeordnet, viele Strecken aber nicht gesperrt. Und obwohl der Sturm weniger stark als erwartet gewesen sei, habe die Erfurter Bahn den Frühverkehr nicht regulär aufgenommen. Züge als planmäßig angezeigt, die nicht fuhren „So fuhr beispielsweise der erste Zug von Weimar nach Jena erst um 8.21 Uhr, nach Gera noch einiges später“, sagt Behr. „Erschwerend kam hinzu, dass die Anzeigen an den Bahnhöfen in vielen Fällen die Züge als planmäßig anzeigten, obwohl sie nicht verkehrten.“ Das führe zu verständlichem Frust bei den Fahrgästen, sagt der Verbandschef. „Wenn im Eichsfeld der Orkan tobt, muss im Thüringer Wald oder in Ostthüringen der Zugverkehr noch lange nicht automatisch auch eingestellt werden“, sagt Gilbert Weise, Vorsitzender der VCD-Ortsgruppe Gera. „Wenn Strecken­betreiber entscheiden, dass regionale Trassen befahrbar sind, sollten sie auch befahren werden.“ Aus seiner Sicht hätten die Erfurter Bahn und DB Regio den Anweisungen von DB Netz folgen und mit reduzierter Geschwindigkeit fahren sollen, statt den Verkehr komplett stillzulegen. „Dass dies möglich war, zeigte unter anderem Abellio, deren Züge – wenn auch wegen der reduzierten Geschwindigkeit mit Verspätungen – überwiegend planmäßig fuhren“, sagt Weise. Auch Güterzüge seien trotz des Sturmes verkehrt. Hella Tänzer, die Sprecherin der Erfurter Bahn, weist die Kritik zurück. „Der Wind wurde am Sonntagabend zunehmend heftiger und erste Bäume sind gefallen“, sagt sie. Der Bahnbetreiber müsse stets abwägen, ob die Sicherheit gewährleistet sei. Sie verweist auf viele Streckenabschnitte in Ostthüringen, die durch Waldgebiete führen. Deshalb fiel die Entscheidung, den Verkehr einzustellen. Bis Sonntag um 21 Uhr seien alle Reisende, aber auch das Personal bis in die Wunschbahnhöfe gekommen. Verminderte Geschwindigkeit führt zu Verspätungen „Am Montagmorgen gingen die ersten Züge ohne Passagiere auf Erkundungsfahrten, um eine Grundlage für die Entscheidung zu haben, wo wir den Verkehr wieder aufnehmen“, sagt Tänzer. Auch tagsüber fuhren die Züge mit vermindertem Tempo, was zu Verspätungen führte. Zwischen Weida und Mehltheuer landete ein Baum im Gleis, so dass eine Sperrung erfolgen musste.