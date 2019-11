Von Birkenhügel nach Berlin: Der wohl bekannteste Weihnachtsbaum geht auf Reisen

Der wohl bekannteste Weihnachtsbaum Deutschlands, der in der Adventszeit den Pariser Platz in Berlin schmückt, kommt aus Birkenhügel. Am Sonnabend wurde die Tanne gefällt und abtransportiert.

Von dem ganzen Trubel vor seiner Haustür bekommt Gerhardt Mann kaum etwas mit. Der 83-Jährige sitzt in seiner Küche. Er ist nicht mehr gut zu Fuß, muss bald ins Krankenhaus. Zuvor wollte er aber noch miterleben, was mit seiner Tanne passiert. Er pflanzte vor rund 50 Jahren den kleinen Baum auf seinem Grundstück in Birkenhügel. Die Tanne wuchs im Laufe der Zeit auf beachtliche 20 Meter heran.

Sein Nachbar Jan Pyka machte Gerhardt Mann zum Geburtstag eine Freude und schoss ein Foto des Rentners vor der Tanne. Da sich der Besitzer schon einige Zeit Sorgen machte, ob der Baum nicht irgendwann mal umkippen könnte, machten sich die beiden Männer auf zum Schleizer Forstamt.

Baum wird zur Gefahrenquelle

Ein Experte schaute sich dann die Tanne genauer an – der Verdacht bestätigte sich. Aus dem einst kleinen Bäumchen ist eine Gefahrenquelle geworden, denn die Wurzeln reichten nicht sehr tief, auch wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre. Bei einem Sturm hätte die Tanne leicht entwurzelt und beachtliche Schäden an den umliegenden Wohnhäusern anrichten können.

Gerhardt Mann hat die Tanne vor rund 50 Jahren gepflanzt. Foto: Sophie Filipiak

Daher wandte sich Baumbesitzer Gerhardt Mann an ThüringenForst. Gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen Lekker Energie und dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft wurde die Tanne für einen neuen Verwendungszweck auserkoren: die Hauptstadt zu schmücken.

„Ich bin froh, dass der Baum jetzt weg ist“, erklärt Gerhardt Mann, während direkt vor seinem Grundstück die Straße gesperrt wird. Ein Tieflader und ein Schwerlastkran nehmen fast die gesamte Breite der Straße ein. Dazwischen laufen viele Leute hin und her, denn um so einen Baum zu fällen, braucht man nicht nur Technik sondern auch einiges an Muskelkraft.

Einer behält dabei immer den Überblick: Bastian Wulf, Leiter der Firma „Tannen Wulf“ in Sömmerda. Er betreibt mit seinem Mitarbeitern selbst eine Weihnachtsbaumschule, ist aber auch in ganz Thüringen unterwegs, um besonders große Exemplare für diverse Adventsmärkte zu besorgen.

Vorarbeiten zum Fällen

„Die Bedingungen hier sind sehr gut“, konstatiert Bastian Wulf, während er zur Spitze des Baumes emporblickt. Dort werden gerade die Halteketten des Krans im oberen Drittel des Baumes angebracht. Zentimeterarbeit, die dem Kranführer einiges an Präzision abverlangt. „Wir haben hier – obwohl wir mitten im Ort sind – viel Platz und einen sicheren Stand für den Kran“, erklärt Bastian Wulf. In einem Forst auf unbefestigten Boden sei die Angelegenheit schon schwieriger.

Dennoch reicht es auch in Birkenhügel nicht einfach nur, den Stamm der Tanne zu durchtrennen. Zunächst entfernen die Arbeiter abgestorbene Äste in Bodennähe. Schließlich muss der Zugang zum Stamm frei sein.

Derweil wird der Lastwagen für die Tanne bereit gemacht. Als erster Schritt wird der Baum gemessen – analog per Maßband, das vom Kran langsam zur Spitze hochgezogen wird. Dann wird der Lkw-Auflieger an die Baumgröße angepasst, dieser ist nämlich ausfahrbar.

Währenddessen sammeln sich immer mehr Menschen um den Schauplatz des Geschehens. Die direkten Nachbarn haben den Luxus, einfach das Fenster zu öffnen, um das Spektakel vom warmen Wohnzimmer aus mitzuerleben. Andere haben sich gegen die morgendliche Kälte mit warmer Kleidung gewappnet.

Fast jeder filmt mit seinem Handy, einige Kameradrohnen schweben über Birkenhügel. Der Anblick einer

Per Lastkran wurde die Tanne aus Birkenhügel auf den Tieflader verladen. Am Montag soll der Baum auf dem Pariser Platz in Berlin aufgestellt werden. Foto: Sophie Filipiak

meterhohen Tanne, die – kaum ist der Stamm durchtrennt – in die Luft gehoben wird, ist ja auch nicht alltäglich. Langsam wird der Baum auf den Anhänger abgesenkt und die Äste mit meterlangen Schnüren zusammengebunden. Beim Transport soll nichts verloren gehen.

Aufwendige Dekoration

Da erscheint auch Robert Mosberg vom Unternehmen Lekker Energie aus Berlin auf der Bildfläche. Die Firma sponsort den Weihnachtsbaum auf dem Pariser Platz seit Jahren – inklusive Beleuchtung und Dekoration. „Seit fünf Jahren holen wir diesen besonderen Weihnachtsbaum aus Thüringen“, so Robert Mosberg. „Birkenhügel liegt perfekt an der Autobahn, da ist der Transport leichter.“

Am Montag soll der Baum aus Birkenhügel seinen Bestimmungsort vor dem Brandenburger Tor erreichen. Das Schmücken wird Tage in Anspruch nehmen. Schließlich müssen mehr als 1000 Weihnachtskugeln und rund 30.000 LED-Lichtpunkte angebracht werden. „Aber am Sonntag wird er auf dem Pariser Platz erstrahlen“, verspricht Robert Mosberg.

Und so wird ein Baum, der im kleinen Ort Birkenhügel heranwuchs, zu einem der wohl meist fotografierten Motiven in der vorweihnachtlichen großen Hauptstadt.