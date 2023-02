Das müssen die Greizer zum Rosenmontagsumzug wissen

Greiz. Wer will kommen? Wo ist gesperrt? Auf welcher Strecke fahren die Wagen? Das sind die aktuellsten Informationen zum heutigen Rosenmontagsumzug durch Greiz.

Der Rosenmontagsumzug in Greiz verspricht ein besonderer zu werden, nicht nur weil es der 25. ist. Es haben sich auch viele prominente Gäste angesagt, die mit den Greizern feiern wollen. Wir haben Holger Häberlein, Vorsitzender des organisierenden Fördervereins für kulturelle Brauchtumspflege Greiz, nach den letzten Informationen gefragt.

Der Umzug ist 13 Uhr gestartet. Angeführt vom Triebeser Fanfarenzug, geht es vom von-Westernhagen-Platz über Markt- und Burgstraße, Dr.-Rathenau-Platz, Schlossbrücke, Bruno-Bergner-Straße und Friedensbrücke zum Westernhagen-Platz zurück. Zugmarschall ist wieder Michael Czerwenka, dem man sehr dankbar sei, dass er auch die Stargäste möglich gemacht habe: Klaus & Klaus („An der Nordseeküste“) wollen mit Czerwenka auf dem Wagen fahren und nach dem Umzug auf dem von-Westernhagen-Platz Party mit den Greizern feiern – dabei soll auch der schönste Umzugswagen prämiert werden. Es sind nicht die einzigen „Stargäste“. Der Thüringer Ministerpräsident, Bodo Ramelow (Linke), hat sich genauso angesagt wie das Thüringer Prinzenpaar und der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine, Christoph Matthes.

Circa 20 Vereine aus der thüringisch-sächsischen Umgebung machen mit, darunter auch welche, die ihre Premiere in Greiz feiern. Das sind zwar ungefähr genauso viele wie sonst, Häberlein geht aber trotzdem von einem längeren Umzug aus, weil viele Vereine sogar mit mehreren Fahrzeugen kommen wollen.

Das Stadtzentrum ist seit 10 Uhr für den Verkehr gesperrt, der von-Westernhagen-Platz bereits ab 6 Uhr. Die Bushaltestelle Puschkinplatz kann zwischen 12 und 16 Uhr nicht genutzt werden, die Ersatzhaltestelle ist am Rathenau-Platz. Ab 12.45 Uhr bis etwa 15 Uhr können die Haltestellen, die stadteinwärts fahren, nicht bedient werden – also Aufgang Irchwitz, Bebelstraße und Rathenauplatz, eine Ersatzhaltestelle in der Gerichtsstraße, Höhe Einfahrt Kaufland, wird eingerichtet. Außerdem kann von 12.30 Uhr bis etwa 15 Uhr die stadtauswärtige Haltestelle Bruno-Bergner-Straße nicht bedient werden. Hier bittet die PRG die Fahrgäste, ersatzweise die Haltestelle Vogtlandhalle zu nutzen.

Häberlein bedankt sich auch noch einmal bei der Stadtverwaltung Greiz „für die unbürokratische und materielle Hilfe“, ohne die man den Umzug nicht stemmen könne. Gleiches gilt für die Sparkasse Gera-Greiz, die den Umzug wieder finanziell unterstützte.

