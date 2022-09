"Unser Dorf hat Zukunft" - Burglemnitz wird Landessieger

Waffenrod-Hinterrod. Burglemnitz im Saale-Orla-Kreis, ein kleines etwa 100 Einwohner zählende Angerdorf, vertritt Thüringen beim Bundeswettbewerb im nächsten Jahr.

Burglemnitz im Saale-Orla-Kreis ist Sieger des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". Das kleine, etwa 100 Einwohner zählende Angerdorf erhielt 5000 Euro Siegerprämie und vertritt Thüringen beim Bundeswettbewerb im nächsten Jahr. Die Jury habe überzeugt, wie in dem Ort die Menschen mit gemeinsamen kreativen Projekten zusammengebracht und -gehalten würden, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Samstag zur Preisverleihung in Waffenrod-Hinterrod.

Alle neun Dörfer, die sich für den Wettbewerb qualifizierten, hätten sich unter schwierigen Pandemie-Bedingungen sehr stark präsentiert, erklärte die Ministerin. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte: "Dieser Wettbewerb gibt den Dörfern eine Bühne, um von der Vielfalt und Schönheit unserer Thüringer Heimat zu berichten." Der demografische Wandel bliebe dabei vor allem für die ländlichen Regionen eine große Herausforderung.