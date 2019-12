Die Schlettweiner Frauen laden auch in diesem Jahr ein, einfach mal die selbstgebackenen Plätzchen & Co. zu probieren.

Weihnachtsmarkt und Adventssingen in Schlettwein

Der Carnevalsclub Schlettwein (CCS) und der Gesangverein Schlettwein sorgen am 14. und 15. Dezember für ein abwechslungsreiches Wochenende im Pößnecker Stadtteil.

So findet am Samstag ab 14 Uhr in Regie des CCS zum fünften Mal ein Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Gaststätte Bergschlösschen statt. Dieser lockt unter anderem mit dem Weihnachtsgebäck und anderen Spezialitäten der Schlettweiner Frauen. „Im Mittelpunkt steht die Gemütlichkeit“, sagen Gastwirt Ingo Böhme und der Carnevalsclub in der gemeinsamen Einladung. Und was die Details angeht, da sollte man sich einfach überraschen lassen. Um 15 Uhr wird zum Höhepunkt des Nachmittages in den Saal der Gaststätte eingeladen, wo die kreativen Frauen des Dornröschenclubs für Jung und Alt das liebevoll inszenierte Märchen „Hänsel und Gretel“ aufführen.

Der Gesangverein Schlettwein zeichnet für das Sonntagsprogramm verantwortlich. Um 14 Uhr beginnt im Saal der Gaststätte das jährliche Adventssingen des gemischten Chores. Die Besucher könnten mit abwechslungsreichem Gesang und zu Herzen gehenden Liedern rechnen, heißt es in der Einladung zu diesem Konzert. Instrumentalisten und Solisten runden das Geschehen auf der Bühne ab.