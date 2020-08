Narren im Oberland hoffen auf neue Faschingssaison

Zum Ende der Faschingssaison 2019/20 machten sich die Narren noch über das Coronavirus lustig. Doch inzwischen ist manchen das Lachen vergangen, denn noch weiß keiner, ob am 11.11. die fünfte Jahreszeit starten darf.

Bad Lobenstein. Einige Vorbereitungen laufen bereits obwohl noch völlig unklar ist, ob am 11.11. in die fünfte Jahreszeit geschunkelt werden kann.

Mit dem Aschermittwoch war in diesem Jahr die Zeit der großen Feiern vorbei. Das Konfetti war noch nicht ganz zusammengefegt, da erließ das Landratsamt Saale-Orla per Allgemeinverfügung ein Veranstaltungsverbot. Das Thema Corona bestimmte fortan den Alltag. Jetzt rückt allmählich der 11.11.2020 in den Blick der närrischen Vereine und es steht die Frage: Wird es im kommenden Herbst überhaupt einen Faschingsauftakt geben? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.