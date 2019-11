700 Wildkirschen und 400 Eichen für den Eselsberg

Pink markiert waren die Pflanzstellen für 700 Wildkirschen und 300 Eichen auf dem Eselsberg nahe der Martinshöhe im Stadtwald. Auf einer Fläche von drei Ar hat der Stadtverband der Linken gemeinsam mit Bürgern am Sonntagvormittag kleine Bäume aus der Bauhaus-Spende gepflanzt. „Ich will der Natur das zurückgeben, was wir ihr nehmen“, sagte Selina Meister (14) in der hellen Jacke. Kommunalwaldförster Ronald Felgner rechnet damit, dass davon drei bis vier Kirschen und eine Eiche zu stattlichen Bäumen heranwachsen. Die Wildkirschen sind im Stadtwald heimisch. Sie sind nach 70 Jahren erntereif. Zuletzt habe der Förster einen Erlös von über 2200 Euro pro Festmeter für Holz der Wildkirsche eingenommen