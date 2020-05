Rabis. Aktiver Hochwasserschutz: Dank vier Betonrohren, die ein Unternehmen zur Verfügung stellte, kann in Rabis nun das Wasser bei Starkregen von den Feldern abgeleitet werden.

Anwohner in Rabis betreiben aktiven Hochwasserschutz

In Rabis, einem Ortsteil der Gemeinde Schlöben, haben am Mittwoch Anwohner aktiven Hochwasserschutz betrieben. Auf dem Weg zum Luftschiff auf der Wöllmisse brachten sie mit Hilfe schwerer Technik, die ein ortsansässiges Unternehmen zur Verfügung stellte, vier Betonrohre in den Boden ein.

Die Maßnahme war schon im März geplant gewesen. Corona machte den Helfern einen Strich durch die Rechnung. Bei Starkregen wird das Wasser von den Feldern jetzt durch die Rohre geführt. Angrenzende Grundstücke von Anwohnern und auch die Dorfstraße bleiben vom Schlamm und Morast verschont.

