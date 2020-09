Das neue Bildungsshow „Voyager – Die unendliche Mission“ hat am Mittwoch Deutschlandpremiere. Es erzählt von der spannenden Weltraum-Mission der Raumsonden Voyager I und II. Hautnahe Vorbeiflüge an den Planeten unseres Sonnensystems sind dabei inklusive.

Jena. Das Jenaer Planetarium steht in der Gunst des Publikums weit oben. Am Mittwoch hat ein Programm Premiere, das Gänsehaut produziert.

So viele ausverkaufte Veranstaltungen gab es noch nie im Planetarium: Das liegt nicht nur am Programm in Jenas meistbesuchter Sehenswürdigkeit. Die Corona-Einschränkungen setzen ein neues Limit für den Sternensaal. Dennoch liegen die Besucherzahlen mit derzeit etwa 11.000 Menschen pro Monat fast auf Vorjahresniveau. 2020 hatte das Planetarium mit 150.000 Besuchern im Jahr einen Rekord.