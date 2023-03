SpaceX-Besatzung erreicht ISS

Vier Astronauten einer internationalen Raumfahrtmission haben die Internationale Raumstation ISS erreicht. Wie die US-Weltraumbehörde Nasa bekannt gab, dockte die Raumfähre des US-Unternehmens SpaceX am Freitag nach einer rund 24-stündigen Fahrt an die Station an.

