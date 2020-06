Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub im Nachbarland: Tschechien öffnet Grenzen am 15. Juni

Zum 15. Juni öffnet Tschechien die Grenze für Touristen wieder. Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Deutschland bekommt grünes Licht

Corona-bedingt hat Polen als zweites EU-Land am 15. März alle Grenzen für ausländische Staatsbürger geschlossen

Polens Außenminister zeigt sich aber zuversichtlich, dass bald die Grenzen für Urlauber geöffnet werden

Die Corona-Pandemie ist in Polen relativ mild verlaufen – aktuell sind rund 25.000 Infektionen und rund 1100 Todesfälle bestätigt

Das sind die Hintergründe zur Urlaub in Polen und Tschechien

Die östlichen EU-Staaten reagierten meist schneller und härter auf die Corona-Pandemie als ihre Nachbarn im Westen. Auch mit Lockerungen ließen sie sich mehr Zeit. Ein Erfolgsmodell? Die Zahlen der Infizierten und Covid-19-Toten deuten darauf hin. Allerdings ist das Ausmaß der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden noch kaum zu erahnen, wie ein Blick auf die Lage in Polen und Tschechien zeigt.

Urlaub in Polen: Die Grenzen bleiben bis Mitte Juni dicht

Die Bilder von Megastaus an der deutsch-polnischen Grenze hatten Symbolcharakter für die Frühphase der Corona-Pandemie in Europa. Die EU-Staaten reagierten fast ausschließlich national. Die rechtskonservative Regierung in Warschau marschierte dabei vorweg. Nach Dänemark war Polen das zweite EU-Land, das am 15. März alle Grenzen für ausländische Staatsbürger schloss. Die Kontrollen führten zu teils 80 Kilometer langen Staus, die bis vor die Tore Berlins reichten.

Erst als auch der erlaubte Warenverkehr zum Stillstand kam und das Rote Kreuz Autofahrer versorgen musste, wurden die Kontrollen vereinfacht. Aber auch sonst reagierte Polen früh, schnell und hart auf die Krise. Polizisten überwachten die 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer. Der internationale Flugverkehr ist bis heute eingestellt.

Coronavirus in Polen: 25.000 gemeldete Infektionen und 1100 Tote

Zu den Ausgangsbeschränkungen gehörte das Verbot, Parks und Wälder zu betreten. Schulen, Kitas und Universitäten schlossen ihre Tore eine Woche früher als in Deutschland. Dabei war der Verlauf der Pandemie relativ mild. Aktuell sind in Polen fast 25.000 Infektionen und rund 1100 Todesfälle bestätigt. Das unterfinanzierte Gesundheitssystem erwies sich als erstaunlich robust.

Alles richtig gemacht also? Polen hat wie kein zweites Land vom EU-Beitritt 2004 profitiert, vor allem vom Binnenmarkt und der Freizügigkeit. Die Corona-Politik erschüttert deshalb das Erfolgsmodell der exportorientierten Wirtschaft in ihren Grundfesten. Die Regierung schnürt bereits das vierte milliardenschwere Hilfspaket. Dennoch drohen Massenpleiten.

In Polen sind Restaurants und Biergärten wieder geöffnet. Hier genießen Menschen in Krakau das gute Wetter im Mai. Foto: Omar Marques / Getty Images

Einzigartig in Europa: Anti-Corona-Proteste sind in Polen vor allem Proteste von Pendlern und Kleinunternehmern, die sich schnellere Lockerungen wünschen. Doch die sind kaum in Sicht. Die Grenzen in dem bei weitem größten und wichtigsten EU-Land im Osten bleiben zunächst für Ausländer bis Mitte Juni geschlossen.

Seit dem 4. Mai sind Hotels und Einkaufszentren in Polen wieder geöffnet. Auch Restaurants und Cafés dürfen wieder öffnen. Touristen bleibt die Einreise aber weiter verwehrt. Bislang dürfen nur Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, Lastwagenfahrer und Diplomaten einreisen.

Außenminister Jacek Czaputowicz zeigte sich jüngst aber zuversichtlich, dass die Grenzen bald auch für Urlauber geöffnet werden könnten. „Wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass die Beschränkungen in den kommenden Wochen aufgehoben werden und Reisen möglich sein wird bis zu den Ferien“, sagte er. Die Bundesregierung wiederum hat am Mittwoch die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni beschlossen – darunter auch Polen.

Mehr erfahren: Hier lesen Sie, wo Urlaub im Ausland 2020 möglich ist

Urlaub in Tschechien für Deutsche ab dem 15. Juni

Tschechien öffnet seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland. Der EU-Mitgliedstaat hatte Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt.

Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Grünes Licht bekommen neben Deutschland und allen anderen Nachbarstaaten Tschechiens unter anderem auch die Schweiz und Kroatien. Damit entfallen auch die bisherigen Einschränkungen für grenzüberschreitende Berufspendler.

Ausländer aus rot und orange gekennzeichneten Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen Labortest auf das Coronavirus vorlegen. Dazu zählen unter anderem Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Schweden.

Gutscheinmodell für Übernachtungen

Deutsche stellen traditionell die größte Gruppe unter den ausländischen Besuchern Tschechiens. Im vorigen Jahr wurden mehr als zwei Millionen Übernachtungsgäste aus der Bundesrepublik gezählt. Beliebt ist vor allem Prag mit seinen historischen Sehenswürdigkeiten wie der Karlsbrücke.

Um den Tourismus wieder anzukurbeln, hat die Stadt an der Moldau nun ein Gutscheinmodell beschlossen: Wer mindestens zwei Nächte in einem Hotel bleibt, erhält Punkte, die unter anderem in den städtischen Museen, dem zoologischen und dem botanischen Garten eingelöst werden können.

Tschechien reagierte in vielen Bereichen besonders früh auf die Krise, ging aber auch bei den Lockerungen voran. Schon am 10. März schloss die Regierung die Schulen und erklärte kurz darauf den Notstand. In der folgenden Woche griffen Einreiseverbote und Grenzkontrollen samt Quarantänezwang.

Aber auch bei der Mundschutzpflicht, die mittlerweile in fast allen östlichen EU-Staaten gilt, war Tschechien am 19. März ein Pionier in Europa. Die aktuelle Statistik spricht für einen Erfolg der Strategie. Sie weist etwas mehr als 9300 Infektionen rund 300 Covid-19-Tote aus.

Als Vater des Erfolgs sieht sich Ministerpräsident Andrej Babis, ein milliardenschwerer Unternehmer. Tatsächlich nahm Babis die möglichen Schäden für die tschechische Wirtschaft von Anfang an in den Blick und leitete schon Mitte April erste Corona-Lockerungen ein. Am 23. April wurde das strenge Grenzregime für Pendler aufgeweicht. Der Notstand endete am 17. Mai. (Ulrich Krökel/FMG/dpa)

