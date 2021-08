Madrid. Aktuell fallen die Corona-Zahlen in Spanien wieder. Fünf Regionen sind keine Hochrisikogebiete mehr. Die wichtigen Infos für Urlauber.

Nach einem starken Anstieg fallen die Corona-Zahlen in Spanien aktuell wieder

Dennoch ist die Inzidenz nach wie vor hoch – doch fünf spanische Regionen sind keine Hochrisikogebiete mehr

Das sollten Sie vor Ihrem Urlaub in Spanien wissen

Spanien ist für viele Deutsche das Urlaubsziel schlechthin. Doch die Delta-Variante sorgte dafür, dass die Corona-Fallzahlen auf der iberischen Halbinsel und auch auf Mallorca geradezu explodierten. Nun hat sich die Situation jedoch wieder etwas entspannt.

Fünf der 17 spanischen Regionen stehen aufgrund ihrer stark verbesserten Corona-Lage seit Sonntag nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete der Bundesregierung. Und zwar:

Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava

die Kanaren

Valencia

Kastilien-La Mancha

Asturien

Die anderen Regionen – einschließlich der beliebten Inselgruppen Balearen – werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) und der Bundesregierung weiter als Hochrisikoggebiet eingestuft. Was bedeutet das für den Urlaub? Welche Regeln bei der Einreise, Ausreise und während des Aufenthaltes in Spanien für Urlauberinnen und Urlauber gelten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Einreise: Das müssen Spanien-Urlauber beachten

Folgende Regeln gelten bei der Einreise:

Wer nach Spanien auf dem Luft- oder Seeweg einreist, muss vorher ein Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Der daraus erzeugte QR-Code muss bei der Einreise vorgelegt werden. Das geht auch in Papierform.

Wer aus einem Risikogebiet nach Spanien einreisen will, braucht entweder eine negatives Testergebnis (höchstens 48 Stunden alt), einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Nachweis über eine überstandene Corona-Erkrankung. Ganz Deutschland gilt mitterweile als Risikogebiet.

Bei vollständig Geimpften muss die zweite (bei Johnson & Johnson erste) Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Covid-Genesene müssen nachweisen können, dass sie seit mindestens elf, aber maximal 180 Tagen genesen sind. Impfung und Genesung müssen durch entsprechende Dokumente belegt werden.

Bei der Ankunft in Spanien erwartet die Urlauber eine Gesundheitskontrolle. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde messen die Körpertemperatur – bei einer Temperatur von über 37,5 Grad oder anderen Auffälligkeiten müssen Einreisende mit weiteren Untersuchung rechnen.

Mehr zum Thema Corona in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Rückkehr nach Deutschland: Das gilt für Spanien-Urlauber

Wer aus Spanien nach Deutschland einreist, muss eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und einen negativen Test oder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Wer aus den fünf Regionen nach Deutschland zurückreist, die keine Hochinzidenzgebiete mehr sind, muss nun weniger strenge Regeln beachten als zuvor. Denn wer weder geimpft noch genesen ist, muss nach seiner Rückkehr nicht mehr die zehntägige Quarantäne in Kauf nehmen, die nach einem Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet bei der Rückkehr in die Heimat Pflicht ist. Diese Isolierung kann frühestens nach fünf Tagen durch Vorlage eines negativen Tests vorzeitig beendet werden. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es ohnehin keine Quarantänepflicht.

Wer aus den anderen zwölf spanischen Regionen zurückreist und weder geimpft noch genesen ist, muss jedoch weiterhin in Quarantäne.

Diese Corona-Regeln gelten in Spanien

In Spanien gelten keine einheitlichen Corona-Regeln. Die verschiedenen eigenständigen Regionen können je nach Infektionslage unterschiedliche Beschränkungen beschließen.

Die generelle Maskenpflicht im Freien wurde am 26. Juni aufgehoben, allerdings nur dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. In Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr gilt die Maskenpflicht weiterhin, eine Missachtung kann mit Geldstrafen geahndet werden. Zudem besteht im Freien ein Rauchverbot, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht gewährleistet werden kann.

Lesen Sie auch: Delta-Variante: Welche Regeln Reisende jetzt kennen sollten

In Restaurants gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen. Gleiches gilt auch an Stränden. Liegen müssen nach Gebrauch desinfiziert werden.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzen einige Regionen nun wieder auf strikte Maßnahmen:

Valencia hat wieder eine nächtliche Ausgehsperre zwisschen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens eingeführt. Dann dürfen sich auch nicht mehr als zehn Personen treffen, wenn sie aus mehr als zwei Hausständen stammen.

hat wieder eine zwisschen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens eingeführt. Dann dürfen sich auch nicht mehr als zehn Personen treffen, wenn sie aus mehr als zwei Hausständen stammen. Katalonien drosselt das Nachtleben erneut. Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe müssen spätestens um 0.30 Uhr schließen. Zudem gilt auch hier eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr.

In Madrid ist die Anzahl der Gäste in Restaurants und Bars auf 6 Personen pro Tisch im Innenraum und 8 Personen pro Tisch im Außenbereich begrenzt.

Andalusien verbietet nachts das Betreten der Strände.

verbietet nachts das Betreten der Strände. Auf den Balearen darf man zwischen 1 und 6 Uhr in der Öffentlichkeit und privat nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts zusammen sein. Gemeinsam eingecheckte Gäste in einem Hotel oder einer Ferienunterkunft gelten als Mitbewohner. Restaurants, Cafés und Kneipen müssen nachts um 1 Uhr schließen. In Außenbereichen dürfen bis zu acht Personen an einem Tisch sitzen, in Innenbereichen maximal vier.

Auch in weiteren Regionen mit hohen Inzidenzen kann es zu stärkeren Einschränkungen kommen. Urlauber sollten sich vor ihrer Reise informieren, welche Bestimmungen in ihrem Reisegebiet gelten.

(day/fmg)