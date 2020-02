Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeklagter aus Altenburg: „Drogen aus Mitleid an Jugendliche verschenkt“

Am Landgericht Gera hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann begonnen, der wegen Drogenhandels in Altenburg angeklagt ist. Der Flüchtling soll in 100 Fällen mindestens zehn Gramm Marihuana an einen Jugendlichen abgegeben haben. Zwar räumt der Angeklagte ein, selbst Betäubungsmittel zu konsumieren, aber bestreitet, dass er als Händler fungierte. Höchstens aus Mitleid habe er den Jugendlichen etwas Gras geschenkt.

Am Landgericht Gera hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann begonnen, der wegen Drogenhandels in Altenburg angeklagt ist. Der Flüchtling soll in 100 Fällen mindestens zehn Gramm Marihuana an einen Jugendlichen abgegeben haben. Zwar räumt der Angeklagte ein, selbst Betäubungsmittel zu konsumieren, aber bestreitet, dass er als Händler fungierte. Höchstens aus Mitleid habe er den Jugendlichen etwas Gras geschenkt.

Die Staatsanwaltschaft hält dem Mann vor, im Januar 2018 beschlossen zu haben, den Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Marihuana zu verdienen. Im Februar und März 2018 habe er in 100 Fällen, also zweimal täglich, jeweils mindestens zehn Gramm Marihuana an einen 15-Jährigen weitergegeben, heißt es im Anklagesatz. Auf einem Spielplatz soll er einem 13- oder 14-Jährigen einen Joint geschenkt haben. Marihuana in Leipzig eingekauft Der Angeklagte räumt ein, seit 25 Jahren Marihuana zu konsumieren. Er sammle Flaschen, um die Drogen leisten zu können. Einmal im Monat kaufe er in Leipzig vier bis zehn Kügelchen zum Stückpreis von zwei bis drei Euro ein. Er habe diese aber nie an die Jugendlichen verkauft, sondern höchstens in fünf Fällen Kügelchen an sie verschenkt. Er habe aber nicht gewusst, dass sie noch minderjährig gewesen seien. Warum er Drogen verschenke, wenn er selbst kein Geld habe, will die Vorsitzende Richterin Andrea Höfs wissen. „Aus Mitleid", antwortet der Angeklagte, der keine Schule besucht hat und nach eigenen Angaben weder schreiben noch lesen könne. Kommuniziert habe er aber via Facebook, übersetzt sein Dolmetscher. Zeugen belasten den Angeklagten Einer der Jugendlichen hatte den Angeklagten bei einer Polizeivernehmung belastet und als Händler benannt, bei dem er Marihuana eingekauft habe. „Das stimmt nicht. Er war nur einmal bei uns zu Hause und wollte etwas zu Essen haben", sagt er Angeklagte. Er habe Marihuana nur für seinen eigenen Bedarf besorgt und geraucht, während seine Kinder auf dem Spielplatz spielten. Versteckt habe er die Drogen in Blumenkästen. Ein Zeuge, den die Polizei mit Marihuana erwischt hatte, bestätigt vor Gericht, dass er damals Drogen vom Angeklagten bezogen habe. Dafür habe er auch zahlen müssen. Der Angeklagte stammt aus Syrien und hat keinen Beruf erlernt. Er habe in Syrien Fußball „in der ersten Klasse" gespielt. Er hat selbst einen Aufenthaltstitel in der Niederlande, lebte aber fast durchgängig bei seiner Frau und den fünf Kindern in Altenburg. Weitere Verhandlungstermine sind bis 11. März angesetzt.