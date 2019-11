Besondere Nagelprobe: Selbstversuch im Thüringer Landeskriminalamt

Gera. Wie Experten des Thüringer Landeskriminalamtes untersuchen, ob ein Fingernagel beim Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla abgerissen oder abgeschnitten ist.

Die Gutachter im Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) sehen sich mitunter mit ungewöhnlichen Aufträgen konfrontiert. So auch im Mordfall an einer Rentnerin in Jena-Winzerla, deren Leiche im Januar in einen Koffer gequetscht in ihrem eigenen Keller gefunden wurde. Angeklagt ist ein afghanischer Flüchtling, der gegenüber ihrer Wohnung lebte.