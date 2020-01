Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank Aufklärungshilfe: Bewährung für Crystal-Händler aus Saalfeld

Das Landgericht Gera hat am Freitag einen 31-Jährigen aus Saalfeld zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Er hatte sich der Einfuhr und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln schuldig gemacht.

Die Verurteilung fußt auf einem umfassenden Geständnis des Angeklagten. Er räumte ein, dass er einen unheilbar an Krebs erkrankten Mann als Drogenkurier eingespannt hat. Jener importierte 2017 für ihn Crystal aus Tschechien und erhielt dafür einen Anteil der Drogen für den Eigenbedarf. Der Angeklagte zahlte ihm zudem eine Autoreparatur, damit er mit dem alten Opel Corsa die Fahrten abwickeln konnte. Die Drogen verkaufte der Angeklagte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. So kam er in Kontakt mit einem größeren Drogenring, gegen den er ebenfalls aussagte. Ein entsprechendes Verfahren läuft.

Die Aufklärungshilfe spiegelt sich im Urteil wider. Das Gericht berücksichtigte, dass der Mann die Entzugsbehandlung im Maßregelvollzug voraussichtlich in Kürze erfolgreich abschließen wird. Die Strafkammer setzte deshalb auch die Haftstrafe genau wie die angeordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt auf vier Jahre zur Bewährung aus. Als Auflage nannte das Gericht unter anderem einen regelmäßigen Drogentest. So besteht die Möglichkeit, den Mann bei einem Rückfall wieder hinter Gitter zu bringen.

Vor Gericht gab der Angeklagte an, bereits im Alter von neun Jahren das erste Mal Alkohol getrunken zu haben. Die Sozialprognose gestaltete sich unter anderem deshalb positiv, weil der Angeklagte eine neue Freundin hat. Zudem steht eine Arbeitsstelle in Aussicht.

Die elfte Strafkammer unter Vorsitz von Andrea Höfs ordnete den Einzug von Geld und Wertgegenständen in Höhe von 6000 Euro an. Die Anträge der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung lauteten ebenso auf anderthalb Jahre Freiheitsstrafe sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der krebskranke Drogenkurier ist bereits im Jahr 2018 gestorben.