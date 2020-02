Eigener Mutter in Greiz mit Harke den Schädel zertrümmert

Das Landgericht Gera verhandelt seit Montag gegen einen 31-Jährigen aus Greiz wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll seiner Mutter unvermittelt mit einer Harke auf den Kopf geschlagen haben. Dabei brach ihr Schädel – nur durch glückliche Umstände überlebte sie die Attacke.

Der Vorfall hatte sich laut Staatsanwaltschaft Gera am 5. September 2019 ereignet. Die Geschädigte habe den Sichtschutz zum Nachbargrundstück entfernen wollen. Dies habe dem Angeklagten missfallen, so dass er ihr aus Verärgerung ohne jede Vorankündigung mindestens einen heftigen Schlag auf den Kopf versetzt hat, sagt Staatsanwalt Jens Wörmann. Die Frau erlitt einen Trümmerbruch der Stirn, mehrere Brüche der Schädelknochen und Schnittverletzungen.

Sohn ruft Rettungsdienst und gibt sich unschuldig

Ihr Sohn rief zwar sofort den Rettungsdienst, sagte dort aber, dass er von der Tankstelle zurückgekehrt sei und seine Mutter blutend aufgefunden habe. Der Notdienst lieferte die Frau ins Greizer Krankenhaus ein. Ein Hubschrauber verlegte sie ins Universitätsklinikum Jena. Die Frau überlebte die Attacke, kann sprechen und laufen.

Ihr Sohn wollte sich vor Gericht nicht zur Tat äußern, wohl aber die 70-Jährige. Ihr Sohn habe die Harke aus dem Schuppen geholt. Als er neben ihr stand, habe sie diese aber nicht gesehen. „Wir haben ein paar Worte gewechselt, dann wollte ich meine Arbeit weiter machen“, sagt die Rentnerin. Sie habe plötzlich einen Schlag auf den Kopf gespürt. „Ich habe gemerkt, wie die Knochen gesplittert sind.“ Offen blieb, ob der Schlag mit der Harke oder einem großen Beil erfolgt ist.

Mutter mit Faust ins Auge geschlagen

Ihr Sohn, der sich in psychiatrischer Behandlung befand, habe ihr schon einmal unvermittelt das Auge blau geschlagen. „Er wollte zur Arbeitsagentur gefahren werden. Ich habe nur gefragt, wo ich ihn rauslassen soll. Das hat ihn genervt“, berichtet die Frau. In der Vorstrafenliste haben sich schwere Straftaten angesammelt. So hat der Mann eine Explosion herbeigeführt oder aus verschmähter Liebe eine Gartenlaube in Brand gesetzt. Für die Taten musste er in Haft.

Aktuell befindet er sich in der forensischen Psychiatrie in Stadtroda. Im Prozess muss das Gericht klären, ob er schuldunfähig war und weitere schwere Straftaten zu erwarten sind. In einem solchen Fall würde auf einen Freispruch eine dauerhafte Einweisung ins Fachkrankenhaus erfolgen. Die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Christina Lichius hat neun Verhandlungstage bis April angesetzt.