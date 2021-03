Freundin zu Tode misshandelt: Mann aus Neustadt/Orla schweigt zu Mordvorwurf

Gera. Am Landgericht Gera muss sich ein 43-Jähriger wegen zwei Gewaltverbrechen verantworten. In einem Fall soll er Sehnen der Hand mit einer Axt zerhackt haben.

Am Landgericht Gera hat am Dienstag ein Mordverfahren begonnen. Die Staatsanwaltschaft Gera hat einen 43 Jahre alten Tischler aus Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) angeklagt, seine Freundin schwer misshandelt zu haben, so dass sie verstarb.

Laut Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum hatte sich die Tat zu einem nicht genau geklärten Zeitpunkt, wahrscheinlich am 24. Juni 2020, ereignet. Demnach habe der Mann die Frau in ihrer Wohnung vielfach mit einer Faust oder einem stumpfen Gegenstand im Brustbereich geschlagen. Dabei habe die Frau mehrere Rippenbrüche erlitten, was eine Entzündung des Lungenfells nach sich zog. Am 25. Juni habe die Frau über Kopfschmerzen geklagt und den ganzen Tag auf der Couch verbracht. „Der Angeklagte unterließ die rechtzeitige Verständigung des Rettungsdienstes“, sagt Sauerbaum. Spätere Reanimationshandlungen durch den Angeklagten und den Rettungsdienst hatten keinen Erfolg.

Mit der Axt auf die Arme geschlagen

Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale niedere Beweggründe und Unterlassen zum Verdecken einer Straftat als erfüllt an, sagt der Oberstaatsanwalt. Der Angeklagte habe die Kontrolle über das Leben der Frau, ihr Vermögen und ihr Freizeitverhalten angestrebt und versucht, sie mit schweren Übergriffen einzuschüchtern und sie hörig zu machen. Angeklagt ist auch eine gefährliche Körperverletzung am 16. Dezember 2019. Der Angeklagte habe die Frau mit dem Kopf gegen einen Holzklotz und mit einer Axt auf die Arme geschlagen. Tiefe Fleischwunden und vier zerschlagene Strecksehnen der linken Hand waren die Folge.

Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf gab den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge und eine Einweisung in die Entzugsklinik möglich sind. Der Angeklagte hatte gegenüber der Polizei angegeben, Crystal konsumiert und gekifft zu haben. Im Gericht erklärt sein Verteidiger Udo Freier, dass sich sein Mandant vorerst nicht äußern werde, dies aber zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren beabsichtigt sei.

Diese Strafe droht bei einer Verurteilung

Das Gericht hat fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht eine lebenslange Haftstrafe. Auf Körperverletzung mit Todesfolge steht eine Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren.