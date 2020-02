Klinik statt Gefängnis: Besonders schwere sexuelle Nötigung in Jena

Das Landgericht Gera hat einen 40 Jahre alten Mann vom Vorwurf der schweren sexuellen Nötigung freigesprochen. Die dritte Strafkammer war zwar zur Auffassung gelangt, dass der Mann eine Frau, die bei Nachbarn Blumen gießen wollte, zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Allerdings handelte er wegen einer paranoiden Schizophrenie im Zustand der Schuldunfähigkeit. Zugleich verfügte die Kammer, dass der Angeklagte dauerhaft in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus eingewiesen wird.

Im Prozess hatte sich die Anklage laut der Vorsitzenden Richterin Christina Lichius im Wesentlichen bestätigt. Demnach ereignete sich die Tat am 10. August 2019. Die Frau kümmerte sich bei Bekannten, die im Urlaub waren, ums Blumengießen und Füttern der Meerschweinchen. Dabei ließ sie die Tür des Einfamilienhauses in Jena-Nord einen Spalt weit offen, um gleich die Post zu holen. Der Mann drang ins Haus ein und forderte sexuelle Handlungen. Er zeigte ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen, mit Papier umwickelten Klinge. Gegen ihren Willen musste die Frau die Handlungen an ihm vornehmen. Die Polizei schnappte den Mann kurz darauf.

Kapitaldelikte bis zum Tötungsverbrechen möglich

Im Prozess hatte der Angeklagte, der seit 2003 in Deutschland lebt, die Schuld abgestritten. Die Frau habe ihn angesprochen, aber er sei weitergegangen. Er vermutete eine Falle, die ihm bewusst gestellt worden sei. Zumal er schon vorab den Eindruck gehabt habe, dass Frauen gezielt ihre Brüste oder Hintern präsentierten. Zum Tatzeitpunkt hatte er seine Medikamente selbst abgesetzt. Eine forensische Psychiaterin sagte, dass in akuten Krankheitsphasen Kapitaldelikte bis hin zu Tötungshandlungen erwartbar seien.

Verteidigerin wollte Unterbringung zur Bewährung aussetzen lassen

Staatsanwältin Koch plädierte auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt und eine dauerhafte Einweisung. Dem schloss sich Nebenklage-Vertreterin Stefanie Biewald an. Das Opfer leide noch heute unter der Tat. Verteidigerin Susann Wipper beantragte Freispruch wegen Schuldunfähigkeit, sah aber keine Voraussetzung für eine dauerhafte Unterbringung. Zumindest sollte jene zur Bewährung mit der Auflage, die Medikamente regelmäßig zu nehmen, ausgesetzt werden. Die Kammer erkannte keine ausreichende Einsicht in die Krankheit und damit die Gefahr weiterer schwerer Straftaten. Deshalb komme nur eine Unterbringung in Betracht.

Revision im Prozess wahrscheinlich

Der Angeklagte hatte sich im letzten Wort beim Opfer entschuldigt. Er wünschte sich, auf Bewährung freizukommen: „Ich möchte Arbeit finden und meine Medikamente nehmen statt im Klinikum als Patient herumzusitzen.“ Wenn er sich auf eine Behandlung einlasse, so die Vorsitzende, müsse der Verbleib in der Psychiatrie nicht auf ewige Dauer sein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, eine Revision des Angeklagten wahrscheinlich.