Vergewaltigung in Gera: Schwester des Schwiegersohns als Opfer

Gera. Das Amtsgericht Gera hat einen 55-Jährigen verurteilt: Er hatte sich an einer 22-Jährigen vergangen – diese Strafe erwartet ihn nun.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Gera hat einen 55-Jährigen wegen einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt.

Wie das Amtsgericht Gera am Freitag mitteilte, hatte der Mann im Mai 2022 die 22-jährige Schwester seines Schwiegersohnes vergewaltigt. Er überraschte die Geschädigte in der Wohnung des Schwiegersohnes in Gera und nutzte dies für seine Tat.

Geständnis nach Beratung mit Verteidiger

Der Angeklagte hatte den Tatvorwurf zunächst bestritten. Nach einer weiteren Beratung mit seinem Verteidiger Dirk Birner räumte er das Delikt im Laufe der Verhandlung noch vor der Vernehmung der Geschädigten ein. Er ersparte ihr somit eine Aussage zu den Details der Tat.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Strafe von dreieinhalb Jahren Haft. Die Verteidigung wollte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, erreichen. Das Schöffengericht entschied auf zweieinhalb Jahre Haft. Weil die Obergrenze für eine Aussetzung zur Bewährung bei zwei Jahren liegt, muss die Haftstrafe zwingend verbüßt werden.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Eine Berufung zum Landgericht Gera oder eine Revision zum Oberlandesgericht Jena sind möglich.

Diese Strafen sind bei einer Vergewaltigung möglich

Auf eine Vergewaltigung steht laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren. Möglich sind Haftstrafen bis zu 15 Jahren.

