Stadtmuseum Jena sucht weiter Erinnerungen an Coronakrise

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona

Mitten in der Corona-Krise sinken an den Tankstellen in Apolda und im Kreis drastisch die Preise. So konnten Autofahrer in der vergangenen Woche den Diesel teilweise für unter 1.10 Euro pro Liter tanken. Die Preise für einen Liter Super kratzten erstmals seit langer Zeit an der 1.20 Euro-Marke.

Foto: Sascha Margon / Sascha Margon / TA