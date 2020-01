Geraerin startet bei Germany’s Next Topmodel

Wie weit es Cassandra Feliciano schafft? Diese Frage werden sich ab dem 30. Januar tausende Fans von Germany’s Next Topmodel stellen. Denn mit dem kommenden Donnerstag beginnt die nunmehr 15. Staffel der bekannten Casting-Show mit Heidi Klum im deutschen Fernsehen. Dieses Jahr hat es exakt eine Kandidatin aus dem Freistaat in die Top 50 geschafft. Cassandra Feliciano ist 27 Jahre jung, arbeitet in der Stadtverwaltung als Sachbearbeiterin in der Zulassungsstelle und kommt aus Gera.

Ein langer Weg zu GNTM mit Heidi Klum

„Das erste Mal beworben habe ich mich mit 17 Jahren“, erinnert sich die Topmodel-Kandidatin. Genommen wurde sie damals nicht. „Mit zwanzig bin ich nochmal zum Casting, da bin ich eine Runde weiter gekommen“, sagt sie. Ein weiterer Versuch scheitert im Jahr 2017. Im September 2019 wollte sie es ein letztes Mal wissen. „An einem Sonntag hat Heidi Klum auf Instagram aufgerufen, dass ein Casting in München stattfindet. Da habe ich schnell meine Kollegen gefragt, ob ich Urlaub bekommen, und bin hingefahren.“

Cassandra Feliciano: „Gut heißt, dass man gut laufen kann, verschiedene Gesichtsausdrücke auf dem Laufsteg oder bei Fotoshootings anbieten kann, dass man Persönlichkeit mitbringt, dass man die gewisse Ausstrahlung hat, und dass man sich von den anderen abhebt“ Foto: Prosieben/Martin Bauendahl

Im Olympiapark in München war es kalt und der Casting-Tag begann mit einer langen Wartezeit, blickt Cassandra Feliciano zurück. Tausende Mädchen hätten mit ihr auf den großen Auftritt vor ihrem Model-Idol gewartet. „Heidi entscheidet dann relativ schnell, ob sie ein Mädchen dabei haben will, oder nicht“, sagt Cassandra Feliciano. Für sie hat sich Heidi Klum an diesem Tag entschieden...

Als Model und mit Bodypainting in Gera gestartet

Mit dem Modeln habe die Geraerin schon sehr früh angefangen. „Als kleiner Knirps hatte ich ein, zwei Fotoshootings, das erste richtige hatte ich mit 16 Jahren für 3essen“, einem Geraer Modelabel, das nach den drei Schornsteinen des Gasturbinenwerks und Heizwerks in der Otto-Dix-Stadt benannt wurde. „Modeln war eher ein Hobby, Geld habe ich damit nicht verdient“, so die Geraerin.

„Germany’s Next Topmodel“ 2020: Was die neue Staffel bringt

„Mit zwanzig habe ich Body-Painting ausprobiert. Zusammen mit Lothar Pötzl“, einem Körperkünstler aus der Otto-Dix-Stadt. „Ich war dann ein paar Mal in seinem Kalender drin“, sagt sie. In Gera machte Cassandra Feliciano ihre Hochschulreife und begann 2011 die Ausbildung zur Sachbearbeiterin.

Dreharbeiten bei ProSieben unter Verschluss

Zurück in den Münchener Olympiapark: „Vor dem Casting hieß es, wir sollen schon für vier Tage unsere Koffer packen“, sagt Cassandra Feliciano. Die Mädchen, die gewonnen haben, wurden direkt in der bayerischen Landeshauptstadt einquartiert. „Am nächsten Tag war die Fashion Show von dem Designer Julien McDonald in München“, sagt die Topmodel-Kandidatin. Und danach wurde zum ersten Mal ausgesiebt. „Das war alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Handys mussten wir abgeben, damit keine Informationen der Dreharbeiten nach außen gelangen.“

Was mittlerweile öffentlich ist? Die erste Reise geht nach Costa Rica. In der neuen Staffel sei zudem Vielseitigkeit und Vielfältigkeit gefragt. „Ein kurviges Mädchen ist dabei, ein Transgender, Blond, Brünett, Tätowiert“, zählt Cassandra auf. Dennoch: „Schönheit ist nicht nur das Äußere“, sagt die Kandidatin. „Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön. Wichtig finde ich aber die positive Ausstrahlung“, so die Geraerin.

Wie weit es Cassandra Feliciano schafft? Die 15. Staffel von Germany’s Next Topmodel ab dem 30. Januar, 20.15 Uhr, auf ProSieben