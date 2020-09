12-Jährige aus Pößneck verliert Kampf gegen Krebs

Der Pößnecker Christian Dolmany überbrachte am Dienstagabend im sozialen Online-Netzwerk Facebook die traurige Nachricht, dass seine an unheilbarem Krebs erkrankte Tochter Katalin am Sonntagabend, 17.18 Uhr, für immer die Augen schloss. Das Schicksal der 12-Jährigen hat bis zuletzt sehr viele Menschen bewegt und eine sehr breite Unterstützung der jungen Familie hervorgebracht (OTZ berichtete wiederholt).

Die Nachricht erzeugte in Windeseile eine sehr hohe Reichweite und am gestrigen Abend gegen 17.30 Uhr, also kaum 24 Stunden später, hatten bereits knapp 900 Menschen den Beitrag gelesen und 350 Beileidsbekundungen geschrieben. Die Nachricht selbst wurde 2250-mal auf virtuellen Pinnwänden geteilt.

Christian Dolmany schrieb: „Meine geliebte Katalin. [...] Ich möchte mich nochmal für die letzten 12 Jahre bei Dir bedanken. Sehr oft habe ich mich gefragt, womit ich Dich verdient hatte, einen wahren Engel. Ein Lachen so frisch wie November im Schnee. [...] Mit 9 1/2 Jahren hast Du erfahren, was ein alveoläres Rhabdomyosarkom ist. […] Selbst am Sonntag hast Du mich nochmal angelächelt. Danke, das war so schön. Ich werde nicht zulassen, dass man Dich vergisst. Ich liebe Dich. Danke, dass ich für 12 1/2 Jahre Teil Deines Lebens sein durfte. [...] Wir sehen uns wieder. Ich vermisse Dich so sehr. Katalin Dolmany 04.06.08 - 30.08.2020 soll bitte nie vergessen werden.“

