1912 in Jena: Das Geheimnis um das Krokodil in der Saale

Das vermeintliche Krokodil in der Unstrut erinnert an die „Sommerloch“-Geschichte vom Kaiman „Sammy“ im Baggerloch bei Düsseldorf 1994. Aber hat man jemals vom Krokodil in der Saale gehört? Es soll ein schöner Sommertag im Jahr 1912 gewesen sein, als Spaziergänger an der Saale im Jenaer Paradies ihren Augen nicht trauten: Schwamm da doch tatsächlich und unverkennbar ein Krokodil im Wasser! Die Nachricht vom Reptil in der Saale muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, selbst die Polizei erschien. Bereit einzugreifen, falls das Tier versuchen sollte sich einen zweibeinigen Happen zu schnappen – doch wie?