Mit einer neuen Allgemeinverfügung will die Stadt Jena die zunehmende Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 eindämmen. So sollen ab Dienstag neue Regeln für Familienfeiern gelten und die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgedehnt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit Stand Sonntag sind dem Fachdienst Gesundheit 16 neue Infektionen über das Wochenende gemeldet worden, für die viele verstreute Infektionsfälle verantwortlich seien, teilt die Stadtverwaltung mit. Da die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 überschritten hat (Stand Sonntag liegt sie bei 63), werden folgende neue Maßnahmen per Allgemeinverfügung am Montag veröffentlicht:

Private Feiern und nicht öffentliche Veranstaltungen: In geschlossenen Räumen dürfen sich maximal 10 Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Im Freien ist die Personenbegrenzung auf 25 festgelegt, wobei die Zahl der Hausstände keine Rolle spielt.

Öffentliche Veranstaltungen: In geschlossenen Räumen können sich höchstens 50 Personen treffen, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Im Freien liegt die Personenbeschränkung bei 250 Menschen, auch dort müssen während der gesamten Veranstaltung Masken getragen werden. Ausnahmen mit größeren Teilnehmerzahlen sind nach Angaben des Jenaer Krisenstabsleiters und Sicherheitsdezernenten Benjamin Koppe möglich, wenn ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt werde.

Masken im öffentlichen Raum: Sobald der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann, ist auch im öffentliche Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies betreffe zum Beispiel Straßen, Plätze und Verkehrsflächen.

Gastronomie: Die Restaurants in Jena bleiben geöffnet, unterliegen aber bei Familienfeiern und nichtöffentlichen Veranstaltungen den neuen Regeln der Allgemeinverfügung. Es können also beispielsweise im Gastraum nicht mehr als zwei Haushalte an einem Tisch zusammen sitzen.

Schulen und Kindergärten: Für sie gelte aktuell die Thüringer Infektionsschutz-Grundverordnung, das heißt, dass coronabedingte Einschränkungen einem Stufenplan folgen. Bei einem begrenzten Infektionsgeschehen schaltet sich die Corona-Ampel auf Gelb, so können einzelnen Gruppen oder Klassen unter Quarantäne gesetzt werden. Sollte es zu einer starken unkontrollierbaren Verbreitung des Virus in einer Schule oder Kita kommen, greift die Stufe Rot, die eine zeitweise Schließung vorsieht.

Sportveranstaltungen: Auch für den Sportbetrieb bleiben die Regelungen nach dem Ampelsystem bestehen. Es gibt derzeit keine Änderungen.

Wirtschaft: Die Regeln für betriebliche Veranstaltungen wie Sitzungen und Beratungen werden nicht verschärft und bleiben ebenfalls nach der aktuell gültigen Thüringer Infektionsschutzverordnung bestehen.

Krisenstabsleiter Koppe sagt, dass das öffentliche Leben weiter aufrechterhalten werden soll. „Deshalb haben wir auf die Balance zwischen Gesundheitsschutz und der Ermöglichung von Veranstaltungen geachtet. Wir appellieren dringend, die Maßnahmen sofort umzusetzen. Reduzieren Sie persönliche Kontakte! Überdenken Sie jedes Treffen, besonders mit älteren Menschen! Die Situation ist sehr ernst.“

Drei neue Corona-Fälle am Sonntag in Jena gemeldet