Das Hotel Radisson SAS Dom Aquarée liegt in der Nähe des Berliner Doms.

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Hotelgäste wärmen sich in Bussen der Berliner Feuerwehr vor dem Hotel auf.

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Das Atrium des Hotels Dom Aquarée ist verwüstet und liegt in Trümmern.

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen.

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung

Aquadom Aquarium in Berlin geplatzt: Das war offenbar der Grund

Berlin. Das Riesen-Aquarium Aquadom in Berlin ist am Freitagmorgen komplett zerstört worden. Nun gibt es erste Hinweise zur Unglücksursache.

Der Aquadom in Berlin ist am Freitagmorgen geplatzt. Das Riesen-Aquarium, das zur Unterwasserwelt Sealife gehört und sich im Innern des Hotel- und Geschäfts-Komplexes Dom Aquarée unweit des Alexanderplatzes befindet, platzte gegen 5.40 Uhr.

Zwei Menschen wurden bei dem Unglück leicht verletzt. 1000 Kubikliter Wasser traten aus dem 16 Meter hohen Zylinder aus. Die Wassermassen zerstörten Teile des Radisson-Hotels. 1500 Fische, die sich in dem riesigen Aquarium befanden, konnten nicht mehr gerettet werden.

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen. Foto: Morris Pudwell

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Die gewaltige Flutwelle hat Teile der Einrichtung auf die Straße vor dem Hotel gespült. Foto: Paul Zinken/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Der Blick von oben zeigt, mit welcher Wucht das herausschießende Wasser Trümmer auf die Straße schleuderte. Foto: Christoph Södedr/dpa / Christoph Söder/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Die Straße vor dem Hotel gleicht einem Trümmerfeld. Foto: Paul Zinken/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Der Druck von einer Million Litern Wasser, die aus dem Aquarium schossen, hatte eine verheerende Wirkung - wie ein Tsunami, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD).

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Aquarium Aquadom im Hotel hatte eine 14 Meter hohe Wassersäule. Es war mit rund einer Million Liter Wasser gefüllt und beherbergte rund 1500 tropische Fische. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Riesen-Aquarium ist geborsten. Im Inneren des Aquariums fuhr ein doppelstöckiger Fahrstuhl die Besucher durch die Unterwasserwelt. Foto: instagram/tnn/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das komplett zerstörte Aquarium im Hotel Dom Aquarée. Foto: instagram/tnn/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Atrium des Hotels Dom Aquarée ist verwüstet und liegt in Trümmern. Foto: tnn/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Ein Foto eines Hotelgastes aus der 4. Etage. Zu erkennen ist das zerstörte Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Die Feuerwehr und die Polizei Berlin sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Morris Pudwell

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Hotelgäste wärmen sich in Bussen der Berliner Feuerwehr vor dem Hotel auf. Foto: Morris Pudwell

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Wasser hat Teile der Café-Einrichtung auf die Karl-Liebknecht-Straße gespült. Foto: Christoph Soeder/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Trümmerteile auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Christoph Soeder/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Fenster und Türen wurden durch die Wassermassen zerstört. Foto: Christoph Soeder/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Bis zum Sommer 2020 war der Aquadom umfassend modernisiert worden. Foto: Annette Riedl/dpa

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Aquarium beherbergte rund 1500 tropische Fische. Taucher reinigten das Aquarium regelmäßig. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Aquarium im Bau - ein Foto von 2003. Foto: picture-alliance/ Berliner_Zeitung

Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt - Bilder der Verwüstung Das Hotel Radisson SAS Dom Aquarée liegt in der Nähe des Berliner Doms. Foto: picture alliance / imageBROKER | Lothar Steiner



Berlin: Riesen-Aquarium geplatzt – 1500 Fische tot

Wie ist es zur Zerstörung des Berliner Aquariums gekommen?

Das Platzen des Berliner Großaquariums Aquadom ist nach ersten Erkenntnissen wohl auf eine Materialermüdung zurückzuführen. „Die Ermittlungen zur Ursache ist natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch aus eine Materialermüdung“, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag. Nun gehe es darum, die Schäden zu erfassen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. So müssten Gebäude und Verkehrswege geprüft werden.

Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Behälter sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“

Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen.

Nach Angaben der Feuerwehr lief ein großer Teil des Wasser wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden.

Das Unglück wurde außerdem mit den strengen Minusgraden in Berlin in Verbindung gebracht. Vor Ort hieß es dazu zunächst, Kälte sei als Ursache eher unwahrscheinlich, da sich der Aquadom im Innern des Gebäudekomplexes befindet.

Sind Menschen bei der Zerstörung des Aquariums zu Schaden gekommen?

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich laut Feuerwehrangaben 350 Menschen im Radisson-Hotel. Sie wurden am Morgen von der Feuerwehr aus dem Gebäude herausgeführt und kamen in Wärmebussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) unter.

Laut den Rettungskräften wurden zwei Personen durch Glassplitter leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei den beiden Verletzten um Angestellte des Hotels oder um Hotelgäste handelte, war zunächst nicht bekannt.

Das zerstörte Erdgeschoss des Dom Aquarées wurde am Vormittag mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht.

Was ist der Aquadom in der Berliner Sealife-Unterwasserwelt?

Ein Taucher schwimmt im Aquadrom in Berlin, während eine Besuchergruppe in einem Fahrstuhl durch den Zylinder nach oben fährt. Foto: Getty Images / Getty Images/Getty

Der Gebäudekomplex, in dem sich der Aquadom befindet, liegt an der Karl-Liebknecht-Straße im Berliner Bezirk Mitte und wurde 2004 eröffnet. Er befindet sich nahe dem Berliner Dom an der Spree, gegenüber dem Marx-Engels-Forum unter dem Fernsehturm.

In dem Komplex befindet sich das Radisson Collection Hotel. Von vielen nach innen ausgerichteten Hotelzimmern hatte man einen direkten Blick auf das Groß-Aquarium.

Der Aquadom im Sealife war nach Betreiber-Angaben das „größte, zylindrische frei stehende Aquarium der Welt“ und wurde im Dezember 2003 nach mehrjähriger Bauzeit eröffnet. Es galt als eine bei vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin.

Der Behälter bestand aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurchfahren.

Der Aquadom war bis zum Sommer 2020 umfassend modernisiert worden. Damals musste das Wasser komplett abgelassen werden. Die Fische des Großaquariums wurden in dieser Zeit vorübergehend in Aquarien im Untergeschoss des Dom Aquarée untergebracht. Der gesamte Prozess wurde laut Betreibern von erfahrenen Biologen und Aquaristen begleitet.

Welche Fische lebten vor der Explosion im dem Aquarium?

Das Riesen-Aquarium Aquadom in Berlin. Foto: soe/ae / Zentralbild

Laut Sealife lebten in dem Aquarium 1500 exotische Fische in einem echten Korallenriff. Die FDP-Politikerin Sandra Weeser, die in dem Hotel übernachtete und Augenzeugin des Unglücks wurde, berichtete, innen im Hotel sei alles zerstört, überall lägen tote Fische herum.

„Das ist ein großes Desaster für die Fische und das Hotel“, sagte sie. Zu den Bewohnern zählten insgesamt 100 Arten, zeitweise unter anderem Schwalbenschwänzchen, Azurriffbarsche, Doktorfische, Fuchsgesichter, Papageienfische und ein Kugelfisch. (bee/dpa)