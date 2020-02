Drama beim Karnevalsumzug: Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in die Menge gefahren. Augenzeugen berichten, der Fahrer habe Gas gegeben.

Volkmarsen: Autofahrer rast in Karnevalsumzug

Volkmarsen. In Hessen ist ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Verletzte bei Karneval: „Keine politisch motivierte Tat“

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren und hat mehrere Menschen verletzt.

Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von Dutzenden Verletzten aus. Darunter seien auch Schwerverletzte und Kinder. Die genaue Zahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Beamten davon aus, dass der Fahrer vorsätzlich in den Rosenmontagszug gefahren ist. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag in Volkmarsen mit. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen aber nicht vor. „Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.“

Die Polizei konnte den Fahrer festnehmen und war mit einem Großaufgebot vor Ort. Tote hat es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht gegeben.

Als Reaktion auf den Vorfall wurden alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Genauere Angaben zu den Verletzten oder dem Hergang des Unglücks machte die Behörde zunächst nicht. Zugleich bat die Polizei darum, „keine ungesicherten Meldungen weiter zu verbreiten“. Man werde ihn nun befragen, hieß es weiter. Weder zu seiner noch zur Identität der Opfer machte der Polizeisprecher Angaben.

Die Unfallstelle in Volkmarsen am Montagnachmittag. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Der Hessische Rundfunk berichtete unter Berufung auf einen Reporter vor Ort, es gebe mehr als zehn Verletzte. Darunter seien auch Kinder. Ein Augenzeuge habe berichtet, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren.



Der Fahrer wurde festgenommen.



Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.



Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

Eine Google-Karte zeigt, wo sich der Unfall ereignet hat:

Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.

